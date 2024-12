Norton 360 Advanced, l'offerta più completa oggi con il 70% d sconto

La sicurezza online è una priorità che non può essere trascurata, e con Norton 360 Advanced hai a disposizione una suite completa per proteggere la tua vita digitale. Oggi, grazie a una straordinaria promozione, puoi attivare questo piano a soli 3,33€ al mese per il primo anno, con uno sconto del 70%. Norton 360 Advanced non è solo un antivirus: offre una combinazione di strumenti avanzati per proteggere dispositivi, dati personali e privacy, rendendolo uno dei piani più completi sul mercato. Andiamo a scoprirlo più nel dettaglio.

Le funzionalità principali di Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è progettato per offrire una protezione totale contro le minacce digitali, garantendo sicurezza e tranquillità a te e alla tua famiglia. Ecco cosa rende questa suite unica:

Antivirus avanzato : rilevamento e blocco in tempo reale di malware, ransomware, spyware e altre minacce, mantenendo i tuoi dispositivi sempre protetti;

: rilevamento e blocco in tempo reale di malware, ransomware, spyware e altre minacce, mantenendo i tuoi dispositivi sempre protetti; VPN illimitata : naviga in modo anonimo e sicuro, anche su reti Wi-Fi pubbliche, grazie a una connessione criptata che protegge i tuoi dati personali;

: naviga in modo anonimo e sicuro, anche su reti Wi-Fi pubbliche, grazie a una connessione criptata che protegge i tuoi dati personali; Gestione password : un password manager integrato ti consente di creare, archiviare e gestire in sicurezza tutte le tue credenziali, eliminando il rischio di password deboli o riutilizzate;

: un password manager integrato ti consente di creare, archiviare e gestire in sicurezza tutte le tue credenziali, eliminando il rischio di password deboli o riutilizzate; Monitoraggio del dark web : ricevi avvisi immediati se i tuoi dati personali, come email o numeri di carte di credito, vengono trovati sul dark web;

: ricevi avvisi immediati se i tuoi dati personali, come email o numeri di carte di credito, vengono trovati sul dark web; Parental Control: proteggi i più piccoli durante la navigazione online, limitando l’accesso a contenuti inappropriati e monitorando le loro attività digitali.

Queste funzionalità rendono Norton 360 Advanced una soluzione completa per affrontare le sfide della sicurezza online, proteggendo fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Con lo sconto del 70%, puoi attivare Norton 360 Advanced al costo di soli 3,33€ al mese, un investimento minimo per una protezione completa e affidabile.

Non aspettare oltre: visita il sito ufficiale di Norton, attiva l’offerta e scopri quanto può essere semplice proteggere la tua vita digitale con un software di sicurezza all’avanguardia.