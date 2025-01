Norton 360 Advanced: navigazione protetta e anonima a 3,33€/mese

La sicurezza digitale non è mai stata così accessibile. Norton 360 Advanced, uno dei software più completi per la protezione informatica, è ora disponibile a un prezzo straordinario. Per un periodo limitato, puoi ottenere il piano annuale al costo di 3,33€ al mese, con uno sconto del 70% rispetto al prezzo originale. Ma perché è uno dei migliori antivirus in circolazione? Andiamo a scoprire tutte le funzionalità principali di questo software.

Norton 360 Advanced: antivirus e VPN in un unico software

Norton 360 Advanced è progettato per garantire una difesa totale contro le minacce informatiche moderne. Dalla protezione contro virus e malware alla salvaguardia dei dati personali, questo software offre strumenti avanzati che vanno ben oltre un tradizionale antivirus. La crittografia VPN inclusa protegge la tua privacy durante la navigazione, mentre il monitoraggio del dark web ti avvisa se informazioni personali sensibili, come email o numeri di carta di credito, vengono compromesse.

Da menzionare anche altre funzionalità per la protezione di tutta la famiglia, tra cui il password manager per la gestione sicura delle proprie credenziali e il parental control per difendere i più piccoli dalle minacce del web. Inoltre, include un backup nel cloud con 200 GB di spazio, per garantire che i tuoi file più importanti siano al sicuro anche in caso di guasti hardware o attacchi ransomware.

L’offerta attuale rappresenta un’opportunità unica per assicurarti una protezione completa senza compromessi. Con un costo annuale di soli 39,96€, Norton 360 Advanced combina sicurezza, prestazioni e convenienza. Inoltre, la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni ti consente di provare il servizio senza alcun rischio.

Visita il sito ufficiale di Norton per attivare questa promozione e scopri come rendere la tua esperienza digitale più sicura e serena.