Norton 360 Advanced: protezione antivirus completa con il 66% di sconto

Tra gli antivirus più completi in circolazione c’è senza dubbio Norton 360 Advanced. Si tratta di un software all’avanguardia, che mette a disposizione uno scudo impenetrabile dalle minacce informatiche più temute del web. Con questo strumento virus, malware, ransomware e hacker non rappresenteranno più un pericolo. Davvero interessante, non è vero? In più, in questo momento, è possibile usufruirne con uno sconto del 66%: potrai acquistarlo al prezzo eccezionale di 44,99€ per il primo anno.

Antivirus + VPN + password manager e molto altro: ecco Norton 360 Advanced

La caratteristica principale di questo programma è che offre una protezione su più livelli: difende dalle minacce del web, ma al tempo stesso garantisce anonimato e privacy durante la navigazione. Merito della VPN, che assicura connessione a Internet privata. Da menzionare poi altre ottime funzionalità, come il monitoraggio del dark web, la protezione minori e il password manager.

L’azione combinata di questi elementi protegge in maniera completa, offrendo un lungo raggio d’azione che investe tutte le minacce informatiche più ostiche. A ciò si aggiungono anche alcune novità recenti, inserire in Norton 360 Advanced, ovvero l’assistenza per il ripristino dell’identità e in caso di furto del portafoglio e il monitoraggio dei social media.

Presenti anche 200 GB di backup del PC nel cloud, così potrai mettere al riparo i file (funzionalità disponibile solo su Windows).

Tutto questo è disponibile fino a 10 dispositivi, inclusi device mobile. Quindi la protezione può essere estesa a tutta la famiglia. Il prezzo per questo pacchetto è di circa 3,75€ al mese. Notevole, non è vero? Per attivarlo non devi fare altro che andare sul sito di Norton.