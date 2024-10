Norton 360 Advanced: protezione avanzata per la tua privacy online

Norton è da sempre sinonimo di eccellenza nel campo della sicurezza informatica. Con una lunga esperienza alle spalle, continua a proporre soluzioni all’avanguardia per proteggere i dispositivi dalle minacce digitali. Tra queste spicca Norton 360 Advanced, un’opzione ideale per chi desidera una protezione completa contro i pericoli informatici moderni, oltre ai classici virus. Ora è disponibile con uno sconto del 66%, a soli 44,99€ per il primo anno.

Con Norton 360 Advanced hai un tool impenetrabile

Questo pacchetto riunisce antivirus, VPN, gestione delle password e monitoraggio del Dark Web, offrendo una soluzione facile da usare e altamente efficace. La reputazione di Norton in fatto di sicurezza è ben consolidata, e questo piano fornisce gli strumenti necessari per salvaguardare sia i dati personali che professionali, garantendo al contempo una navigazione sicura e protetta.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche di Norton 360 Advanced:

Protezione per 10 dispositivi , inclusi PC, Mac, tablet o smartphone;

, inclusi PC, Mac, tablet o smartphone; Difesa contro virus, malware, ransomware e tentativi di hacking;

Gestore di password integrato ;

; Backup nel cloud con 200 GB di spazio per PC;

VPN inclusa per navigare in modo sicuro e anonimo;

per navigare in modo sicuro e anonimo; Funzioni di protezione minori;

Monitoraggio del Dark Web ;

; Assistenza per ripristino dell’identità e furto del portafoglio;

Monitoraggio dei social media.

Norton 360 Advanced offre protezione in tempo reale contro virus, spyware, malware e ransomware. Grazie alla sua tecnologia avanzata di rilevamento, è in grado di bloccare anche le minacce più recenti. Oltre a questo, mette a disposizione tutta una serie di funzionalità extra per garantire privacy totale e assistenza in caso di perdite di dati importanti.

Tutto questo è offerto, per un periodo limitato, a 44,99€ per il primo anno (equivalente a soli 3,75€ al mese), grazie a uno sconto del 66%. Per approfittarne, basta visitare il sito di Norton.