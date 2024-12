Norton 360 Advanced: protezione completa con Antivirus e VPN a 3,75€ al mese

Norton 360 Advanced si afferma come una delle soluzioni più avanzate per chi desidera proteggere i propri dispositivi e la propria privacy online. Questo pacchetto offre una combinazione imbattibile di Antivirus e VPN illimitata, ideale per affrontare le minacce digitali e garantire una navigazione sicura su qualsiasi rete.

Grazie all’offerta attuale, puoi ottenere Norton 360 Advanced al prezzo speciale di 3,75€ al mese, un’opportunità unica per usufruire di una protezione completa con funzionalità premium, senza compromessi sulla qualità.

Antivirus, VPN e molto altro: le funzionalità di Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced integra un potente antivirus che rileva e blocca in tempo reale malware, ransomware e altre minacce informatiche, assicurando una protezione costante per i tuoi dispositivi. A ciò si aggiunge una VPN illimitata, che permette di navigare in totale privacy, mascherando il tuo indirizzo IP e proteggendo i tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Ma Norton 360 Advanced non si ferma qui. Tra le altre funzionalità spiccano:

Password Manager , per creare e gestire credenziali sicure in un unico luogo;

Dark Web Monitoring , che avvisa in caso di compromissione di dati personali, come email o carte di credito;

Parental Control , utile per monitorare e gestire le attività online dei più piccoli;

Protezione multi-dispositivo, con la possibilità di coprire fino a 10 dispositivi contemporaneamente, ideale per famiglie o professionisti con più device.

Con un’interfaccia semplice da utilizzare e una garanzia di rimborso entro 60 giorni, Norton 360 Advanced offre un livello di protezione elevato per chiunque desideri navigare in modo sicuro e protetto. A soli 3,75€ al mese, Norton 360 Advanced rappresenta una delle soluzioni più convenienti per chi cerca sicurezza e privacy online in un unico pacchetto.

