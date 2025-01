Norton 360 Advanced: sicurezza e anonimato online a 3,75€ al mese

Norton 360 Advanced si distingue come una delle scelte più affidabili e complete per proteggere il tuo mondo digitale. Questo software, che unisce antivirus, VPN illimitata e password manager, offre una protezione totale contro le minacce informatiche. Attualmente, grazie a un’offerta speciale, è possibile attivare il piano annuale a soli 3,75€ al mese, un risparmio del 66% rispetto al prezzo originario. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio come agisce questo tool.

Norton 360 Advanced: protezione online e navigazione privata in super offerta

Con Norton 360 Advanced, la sicurezza si estende ben oltre la protezione contro malware e ransomware. La VPN inclusa garantisce una navigazione privata e sicura, proteggendo i tuoi dati personali anche quando utilizzi reti pubbliche. Il password manager integrato semplifica la gestione delle credenziali, rendendo l’accesso ai tuoi account più sicuro e senza complicazioni. Inoltre, il software include strumenti di backup automatico nel cloud per proteggere i tuoi file più importanti e funzionalità di controllo parentale per garantire un’esperienza online sicura ai più piccoli.

Questa suite è progettata per adattarsi a ogni esigenza, offrendo copertura su più dispositivi (fino ad un massimo di 10), inclusi PC, Mac, smartphone e tablet. Norton 360 Advanced non solo protegge i tuoi dati e dispositivi, ma migliora anche la tua esperienza digitale grazie alla sua tecnologia avanzata e intuitiva.

Grazie alla promozione attuale, è il momento perfetto per fare il passo verso una protezione online superiore. Questo strumento non è solo un antivirus, ma un alleato completo per la tua sicurezza digitale. Non perdere l’occasione di garantirti la tranquillità di cui hai bisogno a un prezzo imbattibile: vai sul sito di Norton e attiva il piano Norton 360 Advanced. Tra l’altro puoi anche provarlo gratuitamente per 30 giorni, grazie alla garanzia di rimborso.