Norton 360 Advanced: sicurezza totale e anonimato online ora a 3,75€/mese

Proteggere i propri dispositivi e la propria privacy online non è mai stato così semplice. Con Norton 360 Advanced, un’unica soluzione permette di avere protezione informatica completa grazie a un antivirus avanzato e di navigare sul web in totale anonimato con la VPN illimitata inclusa nel pacchetto. E la buona notizia è che questo servizio è ora disponibile con uno sconto del 66%, al prezzo di 3,75€ al mese per il primo anno.

Tutte le funzionalità principali di Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è progettato per offrire una difesa efficace da virus, malware e minacce online che possono compromettere i dispositivi e i dati sensibili. L’antivirus di Norton agisce in tempo reale, bloccando qualsiasi tentativo di attacco informatico, phishing o ransomware. Ma la sicurezza non riguarda solo la protezione dai virus: navigare online senza lasciare tracce è altrettanto importante. Ecco perché il pacchetto include una VPN illimitata, che maschera l’indirizzo IP e crittografa la connessione per impedire a hacker, provider internet e siti web di tracciare le attività dell’utente.

Grazie a questa combinazione, Norton 360 Advanced garantisce sicurezza totale e privacy digitale, permettendo di navigare, fare acquisti e accedere ai servizi online senza il rischio di esporre i propri dati. La protezione si estende a tutti i dispositivi, compresi computer, smartphone e tablet, fino ad un massimo di 10.

A completare il quadro delle caratteristiche di questo software, abbiamo altre funzionalità extra, come parental control, password manager, dark web monitoring, Safe Cam, controllo dell’attività sui social media e molto altro.

Questa offerta speciale con il 66% di sconto è disponibile per un periodo limitato. Attivando il piano annuale di Norton 360 Advanced oggi, è possibile accedere a un anno di protezione completa per soli 3,75€ al mese, ottenendo un pacchetto all-in-one per la sicurezza e la privacy digitale. Vai sul sito di Norton e inizia a proteggere le tue attività online.