Norton 360 Advanced: uno dei migliori antivirus ora costa meno della metà

Norton 360 Advanced è riconosciuto come uno degli antivirus più completi disponibili, progettato per offrire protezione totale a dispositivi, dati personali e privacy online. Questo software di sicurezza informatica è dotato di tecnologie avanzate che non si limitano a contrastare il malware, ma garantiscono una protezione approfondita in ogni aspetto della sicurezza digitale. Apprezzato per la sua affidabilità, facilità d’uso e aggiornamenti continui, Norton 360 Advanced è una scelta ottimale per utenti privati in cerca di una protezione completa. Al momento, è disponibile al prezzo di 44,99€ per il primo anno in promozione con uno sconto del 66%.

I vantaggi di avere Norton 360 Advanced, uno dei migliori antivirus in commercio

Le sue funzionalità coprono molteplici esigenze: permette infatti di proteggere fino a 10 dispositivi, mantenendo una difesa a 360° contro qualsiasi minaccia. Norton 360 Advanced si distingue, innanzitutto, per la protezione multilivello contro malware, virus e ransomware. Utilizza un motore di scansione sofisticato e tecnologie di machine learning per individuare minacce in tempo reale e bloccarle prima che possano causare danni.

Un’altra caratteristica unica è la VPN integrata, che tutela la tua privacy criptando la connessione e nascondendo il tuo indirizzo IP. Questa funzionalità è ideale per navigare in sicurezza anche su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati sensibili da eventuali intercettazioni.

Per garantire una protezione aggiuntiva, Norton 360 Advanced include il monitoraggio del dark web. Questo strumento rileva se informazioni personali come email o password sono state esposte a violazioni, avvisandoti tempestivamente per consentirti di prendere le misure necessarie e prevenire il furto d’identità.

Inoltre, per chi desidera monitorare e proteggere i più giovani, Norton 360 Advanced offre un sistema avanzato di controllo parentale. A completare il pacchetto, il password manager consente di generare e conservare le tue password in modo sicuro.

Puoi provare Norton 360 Advanced gratuitamente per 30 giorni e, grazie allo sconto del 66%, il prezzo scende a 44,99€ per il primo anno. Per attivare l’offerta, visita il sito ufficiale di Norton.