Norton 360 Standard: la licenza di 15 mesi a soli 15,99€ (offerta Amazon)

Amazon offre un’ottimo sconto sulla licenza di 15 mesi di Norton 360 Standard, la suite di sicurezza per PC, Mac, smartphone e tablet, che ti permette di pagarla soltanto 15,99 euro. Il codice di attivazione viene inviato via email, quindi la consegna è praticamente immediata.

Cosa puoi avere con Norton 360 Standard

Norton 360 Standard include una potente protezione in tempo reale che ti mette al sicuro da ransomware, virus, spyware, phishing e altre minacce online. Poi, potrai contare sul Password Manager integrato con cui potrai generare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue password, le informazioni sulle carte di credito e altre credenziali online.

Il prezzo comprende anche una VPN sicura con connessione crittografata, proteggendoti su reti Wi-Fi pubbliche e private. Inoltre, avrai a disposizione 10 GB di backup nel cloud per i tuoi file e documenti più importanti per proteggerti da ogni imprevisto.

A completare il quadro ecco lo Smart Firewall che blocca il traffico non autorizzato che tenta di comunicare con il tuo computer: perfetto per impedire ai malintenzionati di accedere al tuo sistema ed ai tuoi dati personali.

Una protezione completa per il tuo PC o dispositivo mobile a soli 15,99 euro e per 15 mesi. Offerta da non perdere.