Norton, continuano gli sconti: fino al 66% in meno sui piani Premium

Norton è uno dei marchi più riconosciuti nel campo della sicurezza informatica, noto per le sue soluzioni avanzate in grado di proteggere i dispositivi dalle minacce online. Con i suoi piani antivirus completi, offre un livello di protezione che include anche funzionalità extra come VPN e password manager. Attualmente, è possibile approfittare di sconti fino al 66% sui piani Norton, con una protezione avanzata a un prezzo conveniente. Le offerte sono disponibili per chi desidera una protezione totale sia online che offline, garantendo la massima sicurezza per computer, smartphone e altri dispositivi.

Tutti i piani in offerta di Norton

Norton in questo momento offre diverse soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Norton AntiVirus Plus : questo piano fornisce protezione di base, inclusi antivirus, firewall e backup per i dati critici. È ideale per chi cerca una soluzione economica ma efficace, al prezzo di 1,67€ al mese per il piano annuale (sconto del 42%);

: questo piano fornisce protezione di base, inclusi antivirus, firewall e backup per i dati critici. È ideale per chi cerca una soluzione economica ma efficace, al prezzo di 1,67€ al mese per il piano annuale (sconto del 42%); Norton 360 Standard : oltre alla protezione antivirus, offre anche una VPN per navigare in modo sicuro e privato, un gestore di password e 10 GB di backup del PC nel cloud. Il prezzo è di 2,5€ al mese per il piano annuale (sconto del 60%);

: oltre alla protezione antivirus, offre anche una VPN per navigare in modo sicuro e privato, un gestore di password e 10 GB di backup del PC nel cloud. Il prezzo è di 2,5€ al mese per il piano annuale (sconto del 60%); Norton 360 Deluxe : protegge fino a 5 dispositivi e include tutte le funzionalità degli altri piani, con in più parental control per monitorare e proteggere i dispositivi dei più giovani e dark web monitoring. Costo: 2,92€ al mese per il piano annuale (sconto del 66%);

: protegge fino a 5 dispositivi e include tutte le funzionalità degli altri piani, con in più parental control per monitorare e proteggere i dispositivi dei più giovani e dark web monitoring. Costo: 2,92€ al mese per il piano annuale (sconto del 66%); Norton 360 Advanced: il piano più completo, in grado di proteggere fino a 10 dispositivi. Rispetto agli altri aggiunge 200 GB di backup del PC nel cloud e tutta una serie di protezioni aggiuntive. Al prezzo di 3,75€ al mese (sconto del 66%).

Visita il sito di Norton per scoprire ulteriori dettagli e scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze.