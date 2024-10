Nuova truffa phishing sfrutta Leroy Merlin

Una nuova truffa phishing sta sfruttando Leroy Merlin per mettere sotto scacco più utenti possibili. Si tratta di una mail che promette la vincita di un set di attrezzi Dexter da 108 pezzi. Per chi ama il fai da te questo è un regalo da non farsi scappare assolutamente. L’obiettivo dei cybercriminali non è certo quello di inviare un premio al povero malcapitato.

Al contrario, cercano di rubare dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e denaro. Ma come funziona questa truffa? Prima di tutto il malcapitato riceve una mail con il premio promesso: “Sei stato selezionato come uno dei pochi fortunati per l’opportunità unica di riceverne uno nuovo di zecca Set di attrezzi Dexter da 108 pezzi!“.

Per richiedere il regalo la preda dovrà rispondere ad alcune domande in merito all’esperienza personale avuta con Leroy Merlin, ed è quei che entra in gioco la truffa phishing. Infatti, viene invitato a cliccare su un bottone che però nasconde un link fraudolento: “Per richiederlo, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con Leroy Merlin. Scaricalo Ora!“.

Come difenderti dalla truffa phishing Leroy Merlin

La nuova truffa phishing a tema Leroy Merlin si sta diffondendo a macchia d’olio. Sono già diversi gli utenti caduti nella trappola. Le vittime, una volta compilato il questionario, realizzano di aver vinto il set promesso. Però per riceverlo devono compilare un form con i propri dati personali e dettagli di pagamento.

Infatti, per poter ricevere il premio è richiesto il pagamento di un piccolo contributo per le spese di spedizione. Ovviamente nessun regalo arriverà all’utente che, invece, avrà perso denaro e fornito tutte le sue informazioni personali ai cybercriminali che potranno realizzare altre truffe phishing a suo danno.

Puoi difenderti dalla truffa phishing Leroy Merlin e da altre simili facendo molta attenzione alle mail che ricevi. Questi raggiri li riconosci dal fatto che promettono sempre un premio a seguito di un questionario molto breve. Inoltre, è possibile anche riconoscerli dall’indirizzo email esteso che non è certo quello ufficiale del brand.

In questi giorni è bene prestare attenzione anche all’email phishing che sfrutta LIDL e promette 500€ di buoni spesa.