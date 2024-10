Nuova Truffa WhatsApp: attenzione a identità e contatti

Continuano i raggiri online che sfruttano le piattaforme social e di messaggistica istantanea più diffuse. Infatti, proprio in queste ore si sta diffondendo una nuova truffa su WhatsApp che mette a rischio identità e contatti dell’utente preso di mira. Ribattezzata la truffa dell’account verificato, sta seminando panico ovunque.

Il rischio non è solo quello di mettere in pericolo sé stessi, ma anche i propri contatti. I cybercriminali che hanno ideato questo raggiro inviano un messaggio tramite WhatsApp alla possibile preda fingendosi operatori dipendenti dell’assistenza Meta. Il motivo del contatto è per avvisarla di possibili violazioni.

Tali violazioni, scrivono nel messaggio, sono avvenute sui profili Facebook o Instagram dell’utente. I toni di allarme salgono consigliando l’utente di agire immediatamente pena la chiusura in poche ore dei profili. Questo serve per spingere la vittima a cliccare su un link che rimanda a una pagina phishing dove si conclude la truffa WhatsApp che ruba identità e contatti.

WhatsApp: le conseguenze della nuova truffa

Se l’utente clicca sul link e finisce nella pagina di phishing direttamente dal messaggio truffa WhatsApp si trova davanti alla pagina di accesso del suo profilo Facebook. Inserendo così le sue credenziali dà in pasto a questi criminali il suo account social. Così questi possono accedere a tutte le sue informazioni, manipolare il profilo e contattare i suoi contatti.

Ecco perché in pericolo, come dicevamo, non c’è solo l’utente destinatario del messaggio, ma tutti i suoi contatti. Questa truffa WhatsApp ha un elevato potere di diffusione, mettendo fuori controllo qualsiasi profilo Facebook di chi cade nella trappola dei cybercriminali. Cosa è necessario fare per difendersi?

Mantieni la calma, anche quando un messaggio intima un’azione immediata pena la perdita di dati, denaro o profili social. Evita di cliccare su link contenuti in messaggi WhatsApp provenienti da numeri che non conosci. Accedi a Facebook o Instagram tramite app ufficiali o siti web ufficiali e non attraverso link che si rivelano attacchi phishing. Attiva il blocco messaggi da sconosciuti su WhatsApp.

In conclusione, ricorda sempre che nessun dipendente dell’assistenza Meta contatta gli utenti direttamente tramite messaggio WhatsApp, ma si tratta di una truffa.