WhatsApp, arriva il blocco messaggi da sconosciuti

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione di sicurezza per gli utenti della versione beta su Android, che promette di rendere più semplice la gestione dei messaggi indesiderati provenienti da contatti sconosciuti.

La funzione si chiama “Block unknown account messages“, è attualmente disponibile per un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato l’ultima versione beta dell’app, la 2.24.20.16, dal Google Play Store.

Come funziona il blocco dei messaggi da account sconosciuti su WhatsApp

Quando attivata, la nuova funzione di sicurezza monitora i messaggi in arrivo da contatti sconosciuti e, se rileva un account che invia un numero eccessivo di messaggi o spam in un breve lasso di tempo, procede a bloccarlo temporaneamente. Questo aiuta a proteggere gli utenti da comunicazioni potenzialmente dannose o fastidiose, senza però impedire la ricezione di messaggi importanti da contatti sconosciuti. L’opzione “Block unknown account messages” è accessibile nella sezione “Avanzate” del menu Impostazioni dell’app.

WhatsApp sta anche lavorando per rendere questa funzione ancora più utile, suggerendo proattivamente agli utenti di attivarla quando rileva un contatto specifico che invia un numero elevato di messaggi in un breve lasso di tempo. Si prevede che questa opzione di sicurezza sarà presto disponibile per un numero maggiore di utenti, contribuendo a mantenere le caselle di posta più pulite e gestibili.

Altre novità in arrivo su WhatsApp

Oltre alla funzione “Block unknown account messages”, WhatsApp sta sviluppando diverse altre interessanti novità, come i temi per le chat per personalizzare le conversazioni; un’opzione per trasferire facilmente la proprietà di una Community e la possibilità di creare link per le chiamate direttamente nelle chat di gruppo. Inoltre, gli utenti potranno presto contrassegnare tutti i messaggi non letti come letti con un solo tocco.

Per quanto riguarda gli utenti iOS, sono in arrivo effetti e filtri AR per le videochiamate, che renderanno le conversazioni ancora più coinvolgenti e divertenti.