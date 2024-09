WhatsApp: blocco dei messaggi da sconosciuti anche su iOS

Gli utenti di WhatsApp potranno presto contare su una nuova funzionalità molto utile: quella che consente il blocco dei messaggi ricevuti dagli sconosciuti. La fase di test ha preso il via nei giorni scorsi per quanto riguarda la versione Android dell’applicazione e ora avviene lo stesso su iOS.

Basta spam: blocco dei messaggi dagli sconosciuti su WhatsApp

A renderlo noto, come sempre accade in questi casi, è stata la redazione del sito WABetaInfo, con un articolo da cui abbiamo estratto lo screenshot riportato qui sotto. Mostra l’opzione “Blocca i messaggi da account sconosciuti”, attivabile per evitare di essere contattati da profili con i quali non si è mai avuto a che fare. È introdotta tra le Impostazioni, nella sezione Privacy e sotto la scheda nella scheda Avanzate. Questa la descrizione fornita.

Per proteggere il tuo account e migliorare le prestazioni del dispositivo, WhatsApp bloccherà i messaggi provenienti dagli account sconosciuti, se eccederanno un certo volume.

L’obiettivo è chiaro: porre nelle mani degli utenti uno strumento in più per tenere lontano dal proprio telefono lo spam e i tentativi di truffa, ad esempio le offerte di lavoro sospette.

Come si può intuire dalla descrizione fornita, il blocco entra in azione solo quando l’applicazione rileva un numero elevato di messaggi ed esclusivamente in modo temporaneo. Inoltre, tiene conto dell’attività degli account, intervenendo con priorità su quelli etichettati come potenzialmente malevoli. Così, chi sta cercando di mettersi in contatto per una comunicazione legittima, potrà continuare a farlo senza incontrare problemi.

In caso di spam, è l’app stessa a suggerire di attivare l’opzione, attraverso la comparsa di una notifica dedicata. Il team di sviluppo ha dunque scelto di adottare un approccio di tipo proattivo.

La fase di test della funzionalità ha preso il via con il rilascio della versione 24.19.10.76 all’interno del programma beta TestFlight di WhatsApp su iOS. Come da prassi, il rollout è graduale e arriverà a interessare tutti una volta raccolti i feedback necessari per apportare le dovute correzioni.