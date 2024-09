WhatsApp: ricerca per categoria per i Canali

Lo scorso anno su WhatsApp sono stati introdotti i Canali, un innovativo modo per inviare in maniera unidirezionale messaggi di testo, foto, video e adesivi a un vasto numero di persone in simultanea. Successivamente sono state implementate nuove feature, quali la possibilità di inviare messaggi messaggi vocali e di fare sondaggi. Adesso, invece, è il turno dell’implementazione di una nuova funzione avanzata: la ricerca per categoria.

WhatsApp: ecco la ricerca per categoria per i Canali

Andando più in dettaglio, d’ora in avanti gli utenti potranno trovare nuovi Canali da seguire in base a determinate categorie, tra cui: Persone, Organizzazioni, Lifestyle, Sport, Intrattenimento, Aziende e Notizie & Informazioni.

L’intento di WhatsApp è chiaramente quello di semplificare la scoperta di nuovi contenuti rilevanti e interessanti per il singolo utente.

Secondo i dati di WhatsApp, allo stato attuale delle cose sono oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo che fanno uso dei Canali ogni mese. Tra quelli maggiormente seguiti vi sono: Billie Eilish Home, Rosalía, UNICEF Official, NFL, Inter Miami CF Official e Netflix.

Da tenere presente che le nuove funzionalità per i Canali di WhatsApp sono in fase di rollout globale e dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti entro breve tempo.

Questa, comunque, è solo una delle più recenti novità introdotte sulla famosa piattaforma di comunicazione di proprietà di Meta. Di recente, infatti, su WhatsApp ha fatto capolino il supporto per gli adesivi animati forniti da GIPHY, senza contare che gli sviluppatori stanno lavorando a una funzione simile ad AirDrop di Apple per facilitare la condivisione di file tra dispositivi.