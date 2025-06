Nuove funzionalità per AirPods con iOS 26

Apple annuncerà nuove funzionalità per gli AirPods durante la WWDC 2025 che inizierà il 9 giugno. Secondo le fonti di 9to5Mac, l’azienda di Cupertino svelerà almeno cinque novità che potranno essere sfruttate in abbinamento a iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26.

Novità previste per gli AirPods

Gli AirPods 4 e AirPods Pro 2 permettono di sfruttare le gesture della testa (movimento su e giù o di lato) per accettare o rifiutare una chiamata e interagire con le notifiche, senza usare la voce o le mani. Apple aggiungerà un’altra gesture che permette di controllare il volume per la funzionalità Rilevamento conversazione.

La seconda novità è il rilevamento del sonno. Quando l’utente si addormenta mentre ascolta la musica, gli auricolari metteranno automaticamente in pausa la riproduzione. Non è chiaro però se la funzionalità è standalone o serve un Apple Watch (che rileva il sonno).

Gli utenti potranno inoltre controllare la fotocamera dell’iPhone o dell’iPad. Per scattare una foto sarà sufficiente toccare lo stelo di un auricolare. È prevista anche una modalità per il microfono, simile alla funzionalità Audio Mix degli iPhone 16, che permette di separare i rumori di fondo dalla voce.

Apple dovrebbe infine annunciare un miglioramento per il pairing degli AirPods all’iPad condiviso. La funzionalità è utile ad esempio nelle classi dove più studenti usano lo stesso tablet.

Non è noto se le novità saranno disponibili per tutti gli AirPods. Alcune potrebbero essere supportate solo dagli AirPods Pro. Un’altra funzionalità attesa è la traduzione in tempo reale delle conversazioni. Quasi certamente sarà necessario installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi (iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26) per sfruttare tutte le funzionalità.