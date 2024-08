Nuovi Google Pixel 9: attenzione alle truffe online dei cybercriminali

Dopo l’annuncio dei Google Pixle 9 il mondo del web si è concentrato su questi nuovi smartphone che promettono prestazioni elevate e un comparto fotografico di tutto rispetto. Questa trepidante attesa è già stata presa al balzo dai cybercriminali che si sono inventati nuove truffe online. Complice la novità e il prezzo particolarmente importante per acquistare questi telefoni.

Da qui l’idea di inviare email o messaggi con la possibilità di vincere uno di questi dispositivi o di partecipare a sondaggi con premio. Ovviamente, come spesso vi abbiamo già avvisato, si tratta di attacchi phishing e smishing realizzati per rubare dati personali, dettagli di pagamento e quindi denaro alle vittime che cadono nella trappola.

La truffa online più sfruttata è quella della email dove il destinatario è stato selezionato tra tanti per ricevere in regalo uno dei nuovi Google Pixel 9. A fronte di un acquisto da circa 1000€, l’utente che riceve in omaggio questo smartphone deve solo pagare le spese di spedizione. Un gran bel vantaggio! Peccato che il regalo non arriverà mai mentre i dati della carta di credito saranno a uso e consumo dei cybercriminali.

Google Pixel 9 sfruttati dai cybercriminali: come difenderti da queste truffe

L’arrivo di nuovi smartphone sul mercato è un’occasione golosa per i cybercriminali, soprattutto se costosi e attesi. Proprio per questo i Google Pixel 9 sono già stati presi di mira per diventare l’esca a diverse truffe online. Ci sono diversi modi per difenderti da questi raggiri estremamente pericolosi. Vediamoli insieme: