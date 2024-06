Nuovi Surface Pro e Laptop: ottima riparabilità

Dal 18 giugno è possibile acquistare (anche in Italia) i nuovi Surface Pro e Laptop con processori Snapdragon X Elite/Plus. I primi Copilot+ PC di Microsoft sono stati smontati dagli esperti di iFixit per valutare i miglioramenti in termini di riparabilità. Il risultato del teardown è molto positivo per entrambi i dispositivi.

Progressi notevoli per Microsoft

Prima di effettuare il teardown dei nuovi Surface Laptop e Pro, iFixit ha evidenziato i notevoli progressi fatti da Microsoft nel corso degli anni. Il primo Surface Pro del 2013 aveva ricevuto un punteggio di riparabilità 1/10, mentre il primo Surface Laptop del 2017 aveva ottenuto un punteggio di 0/10. In pratica dovevano essere buttati, se il costo di riparazione era eccessivo dopo la scadenza della garanzia.

Come si può vedere nel video è sufficiente rimuovere quattro viti per accedere ai componenti interni del Surface Laptop di settima generazione. Su ogni componente è stampato il numero e il tipo di viti, oltre ad un codice QR che porta al manuale di servizio pubblicato sul sito ufficiale. Per rimuovere le 8 viti che fissano la batteria, ad esempio, serve un cacciavite 5IP Torx.

Anche il Surface Pro di 11esima generazione può essere facilmente smontato. Per cambiare l’unità di storage è sufficiente aprire un piccolo sportellino sotto il cavalletto. Essendo un tablet è necessario prestare attenzione durante la rimozione dello schermo, ma questa è l’unica difficoltà. Tutti i componenti sono fissati con viti, quindi senza colla.

Al termine dei rispettivi teardown, gli esperti di iFixit hanno assegnato ai nuovi Surface un punteggio di riparabilità 8/10. Gli utenti italiani possono acquistarli sul sito di Microsoft al prezzo base di 1.229,00 euro.