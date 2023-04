Nuovo conto corrente: l'offerta di Revolut è quella giusta e il piano Premium è gratis

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, da utilizzare come conto principale oppure come conto secondario, una delle opzioni più interessanti del momento è rappresentata da Revolut. La fintech, infatti, propone una gamma completa di conti con varie opzioni in grado di soddisfare appieno tutte le possibili esigenze.

Con Revolut Standard, ad esempio, si accede ad un conto completo e a zero spese, ideale per eliminare i costi di gestione del proprio denaro, senza rinunce. L’offerta di Revolut comprende anche il piano Plus da 2,99 euro al mese e la versione Premium da 7,99 euro al mese, che aggiunge una serie di piani assicurativi extra oltre a vari vantaggi aggiuntivi.

È proprio Revolut Premium l’opzione più interessante del momento grazie all’offerta attivabile tramite il sito Revolut che garantisce 3 mesi gratis senza vincoli di alcun tipo. Al termine del periodo promozionale, è possibile scegliere se continuare a sfruttare il piano Premium oppure se ripiegare su un altro piano proposto dall’istituto.

Per avviare la prova gratuita di Revolut Premium è possibile fare riferimento al sito ufficiale Revolut.

Perché scegliere Revolut per il nuovo conto corrente

Revolut mette a disposizione un’offerta bancaria completa e personalizzabile, con tanti vantaggi a disposizione dei propri clienti. Già scegliendo Revolut Standard si può accedere ad un conto a zero spese che permette di gestire in tutta libertà il proprio denaro. Si tratta di un’opzione ideale per chi non ha particolari necessità finanziarie ma ha bisogno solo di un conto con IBAN italiano e una carta abbinata per pagamenti e prelievi senza commissioni.

La flessibilità dell’offerta è uno dei punti di forza di Revolut: con i piani Plus, Premium e Metal, infatti, è possibile accedere ad un’offerta ancora più ricca e articolata. Revolut Premium, disponibile con 3 mesi gratis invece che al costo di 7,99 euro al mese, è il piano giusto da provare oggi per accedere ad un nuovo conto corrente.

Per iniziare la prova gratuita è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

La possibilità di scegliere tra quattro diversi conti Revolut permette ai risparmiatori di attivare un nuovo conto corrente davvero in linea con le proprie esigenze. Le quattro opzioni proposte da Revolut sono molto diverse tra loro, garantendo vantaggi crescenti in modo da poter contare sul conto giusto in tutte le condizioni.

