Nuovo iMac con schermo touch ispirato a Surface Studio

Per anni, Apple ha respinto con fermezza l’idea di un iMac dotato di touchscreen, sostenendo che tale tecnologia non si adatterebbe bene a un computer desktop. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che il colosso di Cupertino potrebbe essere sul punto di fare un’inversione di rotta…

Un brevetto che nasconde un segreto

Stando a quanto riportato da 9to5Mac, una domanda di brevetto aggiornata al 7 marzo 2024, depositata inizialmente nel 2023, ha svelato il progetto di un iMac con supporto girevole. La motivazione ufficiale dietro a questa scelta di design sarebbe la maggiore facilità di trasporto e il minore ingombro. Tuttavia, osservando attentamente le immagini dell’iMac, si notano alcuni dettagli che fanno pensare a qualcosa di più.

Apple non è solita riutilizzare design già noti per i suoi brevetti, specialmente quando si tratta di prodotti iconici come l’iMac. Questo fatto fa sospettare che l’azienda stia in realtà nascondendo un progetto ben più ambizioso: un iMac con schermo touch, sulla falsariga del Surface Studio di Microsoft. Una mossa che avrebbe senso anche dal punto di vista competitivo, permettendo ad Apple di contrastare un rivale con un prodotto che ha chiaramente suscitato grande interesse.

Un’opportunità per conquistare il mercato dei PC desktop touchscreen

Un iMac con touchscreen sarebbe un vero e proprio sogno per gli artisti, da sempre tra i principali clienti di Apple, grazie alla sua gamma di PC desktop e portatili perfetti per il lavoro creativo e l’editing video. Questo potrebbe essere il momento giusto per il gigante di Cupertino di fare il suo ingresso nel mercato dei PC desktop touchscreen e conquistarlo, considerando anche che Microsoft non presenta un nuovo Surface Studio dal 2020.

È tempo di riconsiderare la posizione sul touchscreen

Nel 2016, Phil Schiller, SVP del marketing mondiale di Apple, aveva dichiarato con convinzione che un iMac da 27 pollici con touchscreen sarebbe stato “assurdo“, poiché richiederebbe di allungare costantemente le braccia per interagire con lo schermo. Tuttavia, aveva anche ammesso che Apple aveva sperimentato l’idea dei Mac touchscreen “diverse volte nel corso degli anni“, senza però ottenere risultati soddisfacenti.

Ma i tempi sono cambiati e la tecnologia touchscreen ha fatto passi da gigante dal 2016. Se Apple non sta già testando nuovamente questa soluzione, è giunto il momento di tornare in pista e dare una nuova chance agli schermi touch per iMac. Speriamo che questo brevetto aggiornato sia il segnale di una svolta imminente e che presto potremo vedere un iMac con touchscreen che ridefinirà gli standard del settore.