Il nuovo record di Bitcoin offuscato dai token TRUMP e MELANIA

Il prezzo di Bitcoin ha fatto registrare un nuovo record storico nelle ore scorse, portandosi sopra la soglia dei 109.000 dollari (fonte CoinMarketCap). In qualsiasi altro momento e contesto, questa rappresenterebbe la notizia del giorno, nell’ambito delle criptovalute, ma non oggi, non nel momento in cui sta per andare in scena l’insediamento del Presidente USA e, lo stesso nuovo inquilino alla Casa Bianca, decide di lanciare il suo asset personale. Si aggiunga che un’iniziativa del tutto simile è stata annunciata anche dalla first lady, per avere un quadro più completo. Un tempismo impeccabile, la perfetta unione tra politica e opportunità di monetizzazione.

Il tempismo dei memecoin TRUMP e MELANIA

Sabato, il tycoon ha introdotto la memecoin TRUMP, con un un post pubblicato sul profilo ufficiale della sua piattaforma social, Truth, rimandando al sito gettrumpmemes.com per l’acquisto. Il tutto accompagnato dal grido FIGHT FIGHT FIGHT che sembra destinato a diventare il nuovo motto presidenziale.

Per non essere da meno, la moglie Melania ha fatto altrettanto, annunciando l’arrivo di MELANIA, disponibile su melaniameme.com.

Come stanno andando i due token? Prendiamo di nuovo come riferimento il monitoraggio di CoinMarketCap. Quello del neopresidente si trova a 59,11 dollari, con un +30% registrato nelle sue ultime 24 ore. Dopo un avvio decisamente lanciato, ha fatto segnare un brusco calo, per poi riprendersi.

La picchiata verso il basso ha coinciso proprio con il lancio dell’asset associato a Melania Trump, ora arrivato a quota 12,87 dollari guadagnando oltre il 75% dal suo debutto. È da valutare la tenuta di entrambi sul lungo periodo.

Tornando invece a Bitcoin, sembra prendere forma lo scenario che molti avevano pronosticato, quello di un importante rialzo in concomitanza con l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. È stato lui stesso ad autoproclamarsi Crypto President durante la campagna elettorale, cambiando radicalmente idea sulle criptovalute rispetto ad alcuni anni fa.