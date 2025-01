Come, dove e quando vedere l'insediamento di Trump in streaming

Oggi, lunedì 20 gennaio 2025, andrà in scena l’insediamento di Donald Trump. La cerimonia, che segnerà ufficialmente il via al secondo mandato presidenziale del tycoon, avrà inizio quando in Italia saranno le ore 18:00. Potrà essere seguita in TV e anche in streaming. Come da rito per un evento di tale importanza, la trasmetteranno in diretta tutte le emittenti.

Trump: guarda l’insediamento in streaming

Dall’altra parte dell’oceano, a Washington, sarà mezzogiorno. La cerimonia si svolgerà al chiuso. Formalmente a causa del gelo che sta attanagliando la città. Non è però da escludere che la decisione sia stata presa anche per ragioni legate alla sicurezza. Non accadeva dal 1985, con l’inizio della seconda presidenza di Ronald Reagan.

Per quanto riguarda Rai, sarà in streaming su Rai 1 (con uno speciale che prenderà il via poco dopo le ore 17:00) e su Rai News 24. Su smartphone e tablet si consiglia di utilizzare l’applicazione della piattaforma RaiPlay. In radio, lo commenteranno le voci di Rai Radio 1.

In casa Mediaset, ci sarà lo streaming di TGCOM24 oltre agli approfondimenti proposti da Rete 4 e da Canale 5, tutti accessibili anche dall’applicazione mobile Infinity.

Ancora, LA7 proporrà invece la copertura dal sito la7.it e attraverso la sua app, mentre su Sky è possibile assistere all’insediamento di Donald Trump da SkyTg24.

Chi preferisce seguire l’evento attraverso le emittenti statunitensi, per poterlo vivere come se fosse negli Stati Uniti, ci sono le tante dirette streaming proposte su YouTube da ABC (nel player qui sotto), CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, NBC e PBS.

Ricordiamo che saranno presenti anche big del mondo tecnologico come Jeff Bezos e Mark Zuckerber, oltre ovviamente al braccio destro che lo accompagna fin dalla campagna elettorale, l’inseparabile Elon Musk. Potrebbe esserci anche Shou Zi Chew, CEO di TikTok, piattaforma a cui proprio Trump ha appena concesso un rinvio del ban negli USA.