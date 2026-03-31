Occhiali smart con lenti graduate: Ray-Ban Meta Blayzer e Scriber

Due nuovi modelli di occhiali smart fanno oggi il loro ingresso nel catalogo Ray-Ban Meta. Si tratta di Blayzer (nell’immagine di copertina) e di Scriber (nella foto qui sotto), entrambi progettati per poter integrare le lenti graduate. Sono dunque state confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

I nuovi Ray-Ban Meta Blayzer e Scriber con lenti graduate

È vero che esistono già in commercio altri smart glasses che possono ospitare lenti graduate nella montatura, anche quelli dei marchi Ray-Ban Meta e Oakley. Qui la differenza sta però nel design. Blayzer e Scriber sono studiati appositamente per essere indossati tutto il giorno e non solo quando è il momento di utilizzare le loro funzionalità e applicazioni. Hanno in dotazione caratteristiche ergonomiche come le cerniere a sovratensione, naselli intercambiabili e astine regolabili.

In modo piuttosto curioso, il comunicato di annuncio non si concentra sulle funzionalità AI integrate, limitandosi a citare che è garantito il supporto per tutte quelle già presenti nei modelli in circolazione e anticipando quelle che arriveranno con i prossimi aggiornamenti, spaziando da un monitoraggio semplificato dell’alimentazione ai riassunti automatici dei messaggi ricevuti su WhatsApp. Viene dato spazio invece alla possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Matte Black, Transparent Black e Transparent Dark Olive. A queste si aggiungono alcune tinte stagionali come Transparent Matte Ice Grey e Transparent Stone Beige.

I nuovi Ray-Ban Meta Blayzer e Scriber saranno in vendita a partire dal 14 aprile negli Stati Uniti e in altri territori selezionati, con prezzi da 499 dollari. Il primo in due versioni (Standard e Large). La distribuzione avverrà presso i rivenditori e gli ottici. Un punto di forza del progetto è rappresentato proprio dal fatto di poter contare sul coinvolgimento diretto di EssilorLuxottica.

C’è anche un cenno alle funzionalità del modello Ray-Ban Meta Display con schermo integrato che però, come sappiamo, almeno per il momento non arriverà in Europa e in Italia.

Aggiornamento: i prezzi fissati per l’Italia sono di 469 euro per entrambi i modelli.