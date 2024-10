Occhiali smart Ray-Ban Meta: promemoria e messaggi vocali

Gli occhiali smart Ray-Ban di Meta si arricchiscono di nuove funzionalità grazie a un recente aggiornamento. Tra le novità più interessanti c’è la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale di Meta per impostare promemoria, per ricordare ad esempio di fare una telefonata o dove si è parcheggiata l’auto. Questa funzione era stata già anticipata durante l’evento Connect del mese scorso e ora è finalmente disponibile per gli utenti.

Grazie all’aggiornamento, sarà possibile inviare e registrare messaggi vocali su WhatsApp o Messenger senza dover tirare fuori il telefono. Inoltre, gli utenti possono chiedere all’AI di Meta di scansionare codici QR o di chiamare numeri di telefono. Anche l’interazione con l’assistente AI ora è più fluida: dopo aver richiamato Meta AI con “Ehi Meta” per la prima domanda, è possibile porre le successive senza ripetere il comando. Inoltre, non è più necessario specificare a Meta AI di “guardare” quando si pone una domanda su ciò che si sta osservando.

Disponibilità

Attualmente, l’assistente AI di Meta è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. Nel frattempo, Meta ha annunciato che i Ray-Ban traslucidi in edizione limitata sono già esauriti online, anche se alcuni modelli potrebbero essere ancora disponibili nei negozi fisici. A quasi un anno dal lancio, gli occhiali Ray-Ban Meta, dal costo di 329 euro, si sono dimostrati un prodotto promettente, soprattutto dopo l’introduzione delle capacità di elaborazione di immagini, testo e audio all’inizio di quest’anno.

Nei prossimi aggiornamenti, Meta prevede di aggiungere la funzione di traduzione in tempo reale del parlato, inizialmente per inglese, francese, italiano e spagnolo.

Considerazioni sulla privacy

Nonostante i progressi tecnologici e le nuove funzionalità introdotte, resta aperta la questione riguardante la possibilità che i malintenzionati utilizzino gli occhiali smart per trafugare l’identità delle persone, un problema recentemente evidenziato da due studenti universitari. Meta non ha ancora chiarito se e come intenda affrontare questo problema, che solleva importanti interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti.