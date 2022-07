Offerta Axerve per POS Easy: sconto del 70%

Con l’introduzione del recente obbligo di accettare i pagamenti digitali, per molti esercenti è d’obbligo trovare un servizio POS all’altezza della situazione.

Molto spesso le piattaforme impongono costi salati, offrendo poche garanzie in cambio al commerciante. In altri casi, i servizi offerti sono macchinosi e risultano difficili da padroneggiare per chi ha qualche anno in più (e poca dimestichezza con la tecnologia).

Di fatto, la transizione verso il digitale è mal digerita da molti esercenti, che non trovano una soluzione accettabile per il proprio business.

POS Easy di Axerve è un servizio ideato proprio per colmare questa lacuna, offrendo una piattaforma comoda, facile da gestire e allo stesso tempo piuttosto economica.

POS Easy: solo una piccola commissione, niente costi fissi

Il POS di cui stiamo parlando è, senza ombra di dubbio, una delle migliori proposte attualmente disponibili sullo scenario italiano (e non solo).

Si tratta di un dispositivo di dimensioni contenute (7,5 x 8,5 x 6,2 centimetri) e di appena 410 grammi: di fatto ideale per attività come bar o ristoranti, dove può essere necessario effettuare la ricevuta direttamente al tavolo. Attraverso il meccanismo disponibile infatti, è possibile emettere sul momento lo scontrino.

POS Easy presenta un sistema operativo integrato Android, con connettività Wi-Fi e 4G (la SIM è inclusa al momento dell’acquisto). Qualunque tipo di transazione può essere controllata attraverso una pratica dashboard, con un’interfaccia user friendly che la rende alla portata di tutti.

A rendere così appetibile il servizio di Axerve però, sono anche altre caratteristiche, come per esempio i costi. Si parla di un canone mensile a zero euro, con una commissione contenuta dell’1,4%.

Non solo: l’acquisto di POS Easy è attualmente scontato del 70%. Ciò significa che è possibile acquistare il dispositivo pagando solo 50 euro (più IVA) rispetto ai 170 euro del prezzo di listino.

