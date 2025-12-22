Offerta Paramount per WBD: 40 miliardi da Larry Ellison

Paramount ha aggiornato l’offerta dell’8 dicembre per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD). La cifra è rimasta invariata (108,4 miliardi di dollari), ma è stata aggiunta una garanzia personale di 40,4 miliardi di dollari da parte di Larry Ellison, rispondendo così al consiglio di amministrazione di WBD.

Larry Ellison garantisce la transazione

Paramount ha offerto 30 dollari per azione, ma il consiglio di amministrazione di WBD ha nuovamente respinto la proposta, preferendo quella (inferiore) di Netflix. Nella lunga lettera inviata agli azionisti sono stati evidenziati i motivi del rifiuto.

Secondo WBD, la transazione non riceverà il sostegno della famiglia Ellison, quindi è illusoria. L’offerta prevede solo una garanzia revocabile con un trust “sconosciuto e opaco”. Nello stesso giorno, Paramount aveva sottolineato che non c’è nulla di opaco perché le informazioni sono pubbliche. Il trust della famiglia Ellison contiene asset per oltre 250 miliardi di dollari.

L’azienda guidata da David Ellison (figlio del co-fondatore di Oracle) ha pubblicato oggi una versione aggiornata dell’offerta. È stato innanzitutto specificato che il trust non verrà revocato. Larry Ellison garantirà inoltre la transazione con 40,4 miliardi di dollari del suo patrimonio personale. Infine, la commissione che pagherà Paramount a WBD in caso di blocco dell’operazione da parte delle autorità antitrust è stata aumentata da 5 a 5,8 miliardi di dollari.

David Ellison ha ribadito che l’offerta di 108,4 miliardi di dollari rappresenta un’opzione migliore di quella di Netflix, quindi massimizza il valore per gli azionisti. Si attende ora la nuova risposta del consiglio di amministrazione di WBD.

L’ostacolo maggiore è rappresentato proprio dalle autorità antitrust. Negli Stati Uniti potrebbe ottenere più facilmente l’approvazione da parte della FTC, in quanto Larry Ellison è amico di Donald Tump. In Europa ci sono invece più rischi, anche se Paramount+ non può competere con Netflix in termini di abbonati (anzi sarebbe più pericolosa la “fusione” tra Netflix e HBO Max).