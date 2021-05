Nel corso degli anni, Microsoft ha lavorato sodo per mettere tutte le migliori funzionalità del pacchetto Office, inizialmente esclusiva dell'ecosistema Windows, oggi a disposizione anche degli utenti Mac. La software house è così arrivata a confezionare una suite completa e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, in ambito professionale e per uso privato. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile scaricare Office per MAC gratis. Per l'utilizzo è però necessario acquistare una licenza valida e originale al fine di evitare blocchi o perdite di file.

In questo articolo vi spiegheremo come poterlo ottenere senza dover per forza spendere una fortuna. Se consideriamo il prezzo di listino sullo store ufficiale Microsoft si dovrà spendere almeno 299 € o sottoscrivere un servizio in abbonamento da pagare mensilmente. Ci sono molte alternative sul Web che offrono licenze per pacchetti Microsoft Office per MAC a bassissimo costo, ma bisogna stare molto attenti dato che i costi troppo bassi spesso riservano delle cattive sorprese. Infatti, molti rivenditori vendono licenze provenienti dal cosiddetto mercato grigio, quindi non originali, che molto probabilmente potranno essere bloccate o scadranno in breve tempo. Quindi vediamo come evitare di buttare via dei soldi e acquistare Office per MAC al miglior prezzo.

Office per Mac gratis: download e attivazione

Come abbiamo detto prima, fare il download di Office per Mac è possibile, basta scaricare la ISO ufficiale e installarla sul proprio Mac, è però necessario possedere una licenza originale al 100% per l'attivazione ed evitare qualsiasi tipo di problema futuro. Uno store che vi permette di acquistare licenze per Office per MAC originali e garantite è Mr Key Shop. Acquistando su questo store online potrete risparmiare molti soldi e avere la garanzia di ottenere prodotti genuini, sono disponibili anche Sistemi Operativi Windows e Antivirus tra cui anche per MAC.

Sono due le offerte su Office per Mac: la prima riguarda la versione Office 2019 Home & Business, la seconda invece la precedente Office 2016 Home & Business e tutti i software acquistati si ricevono dopo pochi secondi dall'acquisto direttamente nella propria email. Entrambe includono i cinque programmi che nel tempo sono diventati veri e propri punti di riferimento, tra gli addetti ai lavoro e in ambito consumer. Eccoli con le loro più importanti caratteristiche.

Word per la gestione dei documenti testuali di qualsiasi tipo, privati o aziendali, arricchito da funzionalità avanzate e ottimizzate come il riconoscimento vocale per la dettatura;

per la gestione dei documenti testuali di qualsiasi tipo, privati o aziendali, arricchito da funzionalità avanzate e ottimizzate come il riconoscimento vocale per la dettatura; Excel è lo standard de facto per l'elaborazione dei fogli elettronici, un applicativo completo di tutto quanto necessario per l'organizzazione dei dati in tabelle, la creazione dei grafici e la definizione di funzioni matematiche;

è lo standard de facto per l'elaborazione dei fogli elettronici, un applicativo completo di tutto quanto necessario per l'organizzazione dei dati in tabelle, la creazione dei grafici e la definizione di funzioni matematiche; PowerPoint consente di creare presentazioni multimediali senza compromessi, per qualsiasi finalità, con una gamma molto vasta di strumenti dedicati alla personalizzazione di ogni elemento che compone le slide;

consente di creare presentazioni multimediali senza compromessi, per qualsiasi finalità, con una gamma molto vasta di strumenti dedicati alla personalizzazione di ogni elemento che compone le slide; Outlook è molto più di un client per la posta elettronica grazie all'inclusione di caratteristiche avanzate per la gestione dei contatti, degli appuntamenti e la possibilità di aggiungere più account.

Office 2019 Home & Business e Office 2016 Home & Business per Mac non richiedono una connessione Internet attiva durante l'utilizzo, né la sottoscrizione di alcun abbonamento da rinnovare periodicamente. Con il solo acquisto iniziale della licenza si è a posto, per sempre. Un vantaggio non di poco conto.

Acquistare Office per Mac

È possibile eseguire il download di Office per Mac gratis direttamente dal sito ufficiale Microsoft, per poi attivarlo con la licenza valida e originale di Mr Key Shop che si ottiene in pochi secondi tramite email in seguito all'acquisto. La modalità scelta è la migliore in termini di sostenibilità, poiché evita qualsiasi tipo di impatto sull'ambiente legato alla spedizione della copia fisica.

Per quanto riguarda il pagamento, si può stare del tutto tranquilli: lo store offre diverse opzioni tra le quali scegliere, inclusi metodi come PayPal, Stripe e Amazon Pay, oltre ovviamente a tutti i più importanti circuiti delle carte di credito. La transazione avviene in forma sicura con la protezione del protocollo Secure Sockets Layer.

Office per Mac non è l'unico software proposto da Mr Key Shop a un prezzo molto conveniente: ci sono anche le versioni per computer Windows, il sistema operativo Windows 10 nelle sue molteplici versioni e una gamma completa di antivirus come Kaspersky, ESET, McAfee, Bitdefender, Avast e Norton, essenziali al giorno d'oggi.

Poter contare sull'assistenza in italiano

Scegliendo di acquistare Office per Mac da Mr Key Shop si ottiene la chiave di attivazione per un computer macOS, il link per il download dell'ISO ufficiale e la guida per portare a termine l'installazione in modo semplice. Si riceverà regolare fattura e la licenza è “perpetua”, dunque senza alcuna data di scadenza, valida per sempre, “a vita”. Sarà possibile utilizzarla anche in seguito a una formattazione o su un altro dispositivo, ricordandosi di disattivarla su quello precedente prima di eseguire il passaggio.

A rendere il negozio una garanzia assoluta è il supporto fornito dall'assistenza dedicata e specializzata in italiano, a cui rivolgersi per porre qualsiasi domanda e sciogliere ogni dubbio prima di procedere all'ordine. Un valore aggiunto, sinonimo di affidabilità. Non è un caso se la valutazione su Trustpilot è altissima: 4,9/5, contando quasi un migliaio di recensioni positive lasciate dai clienti soddisfatti che hanno già avuto modo di effettuare acquisti dal rivenditore.