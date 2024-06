Oltre un anno senza Digitale Terrestre: la situazione nascosta in Italia

Il cronoprogramma verso il nuovo standard DVB-T2 ha creato non pochi problemi al digitale terrestre in alcune zone d’Italia. Addirittura, nella zona dell’Oltrepò Pavese Orientale è da oltre un anno che non si vedono i canali della Rai. Una situazione di cui poco si parla e della quale molti sono stati tenuti all’oscuro. Tutto questo tempo senza una soluzione concreta ed efficace per risolvere il problema. Molti hanno scelto di passare alla televisione satellitare (tivusat).

In altri casi il segnale torna per alcune ore la sera per poi sparire durante tutto il resto della giornata. Una situazione particolarmente difficile da accettare se si pensa che i cittadini colpiti da questa disgrazia continuano a pagare il Canone Rai come tutti gli altri che, diversamente da loro, riescono invece a seguire le loro trasmissioni preferite. La speranza è che le cose possano cambiare da un momento all’altro vista la novità in arrivo entro la fine di agosto.

Infatti, prima del prossimo settembre, diversi canali del digitale terrestre passeranno al DVB-T2. Tra questi anche quelli della Rai in HD. Questa nuova situazione potrebbe risolvere il disagio e permettere a chi oggi non riesce a vedere i canali dell’emittente pubblico di ritornare a seguire le trasmissioni senza problemi. Resta comunque il fatto certo che alcune zone d’Italia sono pressoché abbandonate e che la situazione può essere risolta in modo autonomo da ciascun cittadino, senza il supporto di enti statali.

Digitale Terrestre: una situazione difficile

Diversi problemi di segnale potrebbero risolversi grazie all’arrivo del nuovo standard trasmissivo. Sì, la situazione è così difficile che diverse zone con disagi nel ricevere i canali del digitale terrestre sperano nel DVB-T2 per tornare a vedere la televisione come una volta. La zona dell’Oltrepò Pavese Orientale sembra quella maggiormente colpita dalle difficoltà.

Il motivo, secondo quanto dichiarato da tecnici del settore, è stato lo spegnimento del ripetitore Rai di Corso Sempione a Milano e l’accensione della nuova antenna sulla torre Isozaki. Dopo le segnalazioni dei comuni più colpiti la Rai aveva risposto che tutto si sarebbe risolto con il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre DVB-T2. Vedremo se così sarà a fine agosto.