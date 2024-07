OmniBook Ultra 14: primo notebook HP con Ryzen AI 300

HP ha annunciato un nuovo AI PC, dopo i due Copilot+ PC con processore Snapdragon Elite. OmniBook Ultra 14 integra però i chip AMD Ryzen AI 300 con una NPU (Neural Processing Unit) in grado di raggiungere i 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). Non è noto se e quando arriverà in Italia.

HP OmniBook Ultra 14: specifiche e prezzo

Il nuovo HP OmniBook Ultra 14 possiede design e specifiche simili a quelli di OmniBook X (ad eccezione del processore). Lo schermo touch da 14 pollici ha una risoluzione di 2240×1400 pixel. HP ha scelto i chip AMD Ryzen AI 300 basati sull’architettura Zen 5, ma non è noto se gli utenti potranno acquistare configurazioni con entrambi i modelli (Ryzen AI 9 HX 370 e Ryzen AI 9 365).

La dotazione hardware comprende inoltre 16/32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 7, webcam da 9 megapixel, jack audio e tre porte USB (una Type-A e due Type-C). HP ha confermato che il notebook sarà il primo OmniBook con processori AMD e supporto Thunderbolt 4, solitamente esclusiva dei notebook con chip Intel.

Il produttore statunitense promette un’autonomia della batteria fino a 21 ore. La NPU verrà sfruttata ovviamente per le funzionalità IA, tra cui Copilot e Windows Studio Effects, ma solo quando Microsoft rilascerà Windows 11 24H2, attualmente installato solo sui notebook con chip Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus.

OmniBook Ultra 14 sarà in vendita all’inizio di agosto. Il prezzo base è 1.499,99 dollari. OmniBook è il nuovo brand consumer che sostituisce Envy, Pavilion e Spectre.