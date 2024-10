OneDrive: in arrivo le cartelle colorate e altre novità

Microsoft ha appena annunciato una serie di aggiornamenti per la sua piattaforma di cloud storage OneDrive, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’organizzazione per gli utenti. Le novità riguardano sia la versione web che l’app per dispositivi mobili, offrendo una gestione più intuitiva dei file e delle foto.

OneDrive: Cartelle colorate in Esplora file

L’azienda ha dichiarato di aver migliorato le prestazioni di OneDrive, in particolare quando si sfogliano librerie di grandi dimensioni, si filtrano i documenti e si eseguono altre operazioni. La ricerca integrata presenta ora più controlli e può restituire un maggior numero di risultati da OneDrive, dalle librerie condivise o dai file di altri clienti.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione delle cartelle colorate in Esplora file di Windows, che permettono una migliore organizzazione visiva dei contenuti. Inoltre, Microsoft ha migliorato l’esperienza di condivisione, consentendo agli utenti di vedere in tempo reale chi sta lavorando su un documento specifico.

Restyling dell’app mobile

L’app mobile di OneDrive ha ricevuto un restyling completo, che migliora la gestione e la ricerca delle foto. L’interfaccia, infatti, è stata modificata per rendere più rapida e intuitiva la navigazione tra album fotografici, persone ritratte nelle immagini e foto contrassegnate come preferite dall’utente. La ricerca integrata è stata potenziata per comprendere meglio il linguaggio naturale, permettendo ricerche con frasi comuni. L’app aggiornata è già disponibile per Android, mentre gli utenti iOS dovranno attendere il mese prossimo.

Tra le altre novità, spicca la possibilità di importare foto da servizi come Google Drive, Google Foto e Dropbox, oltre a una condivisione semplificata con persone che non usano OneDrive.

Copilot e prospettive future

Microsoft ha introdotto Copilot per OneDrive, attualmente disponibile per gli utenti commerciali (quindi è necessaria una licenza Microsoft 365 Copilot). Questa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale consente di riassumere file, confrontare documenti e ottenere risposte a domande specifiche.

L’azienda promette ulteriori miglioramenti in futuro, come una gestione delle foto potenziata dall’AI su tutte le piattaforme, l’integrazione con Microsoft Design e opzioni di visualizzazione personalizzata dei file.