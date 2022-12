OneDrive: Microsoft aggiorna l'interfaccia su Windows 11

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per OneDrive, più precisamente per l’app per Windows 11, che risulta essere particolarmente significativo in quanto prevede un redesign generale dell’interfaccia grafica.

OneDrive: nuova UI più coerente con Windows 11

Come visibile nello screenshot di seguito, la nuova UI, che era stata avvistata per la prima volta in estate, risulta essere molto più coerente con l’interfaccia del più recente sistema operativo di casa Microsoft, con un menu laterale che permette di navigare all’interno delle varie sezioni, al pari di quanto avviene dalla sezione di Windows 11 dedicata alle impostazioni.

Sono altresì stati aggiornati gli effetti visivi e le animazioni, è stato implementato il supporto al tema scuro e a quello chiaro e nella parte in basso a sinistra c’è una nuova sezione dedicata all’archiviazione che raccoglie tutte le informazioni relative ai limiti di storage del proprio account.

Da tenere presente che non vengono offerte nuove funzioni, per cui la gestione dei backup, la disattivazione dell’archiviazione di specifici file ecc. avviene alla stessa maniera di come fatto sino a prima dell’aggiornamento.

L’aggiornamento appena descritto per l’app OneDrive di Windows 11 arriva tramite una distribuzione automatica (con la versione 22.238.1114.0002), per cui per poter visualizzare la nuova interfaccia non bisogna fare assolutamente nulla, se non attendere fiduciosi il download e l’installazione dell’update.

Per quel che concerne la disponibilità su Windows 10, al momento non è stato comunicato alcunché e viene anche difficile immagine che l’aggiornamento dell’interfaccia di OneDrive possa andare a a interessare pure il meno recente OS Microsoft, ma ovviamente mai dire mai nella vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.