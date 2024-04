OnePlus 12: AI Eraser è la prima funzionalità IA

Ad differenza dei diretti concorrenti, come Samsung e Google, il produttore cinese non aveva annunciato nessuna funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa durante l’evento di lancio del OnePlus 12. La prima novità è AI Eraser, già disponibile in Cina con un altro nome.

AI Eraser elimina gli oggetti dalle foto

A tutti sarà certamente capitato di scattare una foto senza prestare molta attenzione all’inquadratura. Successivamente si scopre però che lo scatto è stato rovinato da oggetti o persone indesiderate. Invece di utilizzare complicati software di editing è possibile sfruttare AI Eraser.

La funzionalità è simile a Magic Editor di Google. Nel caso di OnePlus, la “magia” viene eseguita con l’aiuto di AndesGPT, il modello di IA generativa sviluppato da Oppo, della quale OnePlus è una sussidiaria. La procedura è piuttosto semplice.

Dopo aver aperto l’immagine dalla galleria si deve toccare il pulsante AI Eraser e quindi selezionare gli oggetti o le persone da eliminare dalla foto. La funzionalità aggiunge le parti mancanti. Nelle seguenti immagini si può vedere la differenza tra prima (in alto) e dopo (in basso):

Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha dichiarato:

Siamo convinti che l’IA generativa sui dispositivi mobili abbia un enorme potenziale, capace di rivoluzionare completamente la produttività e creatività degli utenti. Con AI Eraser, la nostra prima funzionalità basata sull’IA generativa, vogliamo dare ai fan di OnePlus la possibilità di dare libero sfogo alla loro creatività, trasformando il futuro della modifica delle immagini e consentendo loro di creare foto straordinarie con un semplice tocco. Quest’anno, prevediamo di introdurre ulteriori funzionalità basate sull’AI e non vediamo l’ora di renderle disponibili.

AI Eraser non è un’esclusiva del OnePlus 12. Arriverà anche su OnePlus 12R, OnePlus 11 e OnePlus Open.