OnePlus Open: specifiche e prezzo dello smartphone

OnePlus Open è il primo smartphone pieghevole del produttore cinese. Considerate le caratteristiche e il prezzo è decisamente un prodotto di fascia alta che sfiderà quindi i leader del mercato, principalmente il Samsung Galaxy Z Fold5. Può essere già ordinato sul sito ufficiale, pagando un anticipo di 99,00 euro. Le spedizioni inizieranno entro il 2 novembre.

OnePlus Open: specifiche e prezzo

OnePlus ha utilizzato i migliori materiali per garantire resistenza e leggerezza allo stesso tempo. Il telaio è realizzato in lega di titanio (quattro volte più resistente dell’acciaio inossidabile), mentre per la cerniera Flexion è stata usata una lega di cobalto-molibdeno. È stata certificata da TÜV Rheinland per un milione di aperture/chiusure (il Samsung Galaxy Z Fold5 si ferma a 200.000). Il peso è 245 grammi, mentre lo spessore è 5,8 millimetri (quando aperto).

Il OnePlus One ha uno schermo interno Flexi Fluid AMOLED da 7,82 pollici con risoluzione di 2440×2268 pixel. Lo schermo esterno Super Fluid AMOLED ha una diagonale di 6,31 pollici e risoluzione di 2484×1116 pixel. Entrambi hanno una frequenza di refresh variabile fino a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0. Il modulo fotografico posteriore con lenti Hasselblad integra tre fotocamere da 48, 48 e 64 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x). Le fotocamere interna e esterna hanno invece sensori da 20 e 32 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G. Sono presenti anche sensore di impronte digitali laterale, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 4.805 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 Watt. Il sistema operativo è OxygenOS 13.2 basato su Android 13.

In Italia è disponibile la colorazione Emerald Dusk. Il prezzo è 1.849,00 euro. Chi effettuerà l’ordine pagando un anticipo di 99,00 euro e verserà il saldo entro il 26 ottobre avrà uno sconto di 250 euro e riceverà in omaggio gli auricolari Buds Pro 2 (179,00 euro).