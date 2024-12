OnePlus Open 2: design e possibili specifiche

Il OnePlus Open è stato annunciato oltre due anni fa (in Italia è arrivata da poco anche la versione con 1 TB di storage). Il produttore cinese dovrebbe svelare il successore all’inizio del 2025. Il sito Smartprix ha ottenuto i render del OnePlus Open 2 che mostrano il design aggiornato. Sono circolate anche le possibili specifiche dello smartphone pieghevole.

Più sottile e più potente

Il render raffigura un prototipo recente, quindi dovrebbe essere abbastanza affidabile. Non si notano differenze estetiche per lo schermo interno rispetto all’attuale modello, ma le dimensioni sono aumentate. Sul retro del OnePlus Open 2 c’è ancora il modulo fotografico di forma circolare. Cambia però la disposizione delle lenti. Sono state posizionate nella parte superiore, invece che sul lato sinistro. La lettera H che indica la presenza di lenti Hasselblad è stata quindi spostata in basso.

Quando chiuso, lo smartphone dovrebbe avere uno spessore inferiore a 10 millimetri (quello del OnePlus Open è 11,7 millimetri). Il OnePlus Open 2 ha ricevuto inoltre la certificazione IPX8, migliore della IPX4 del modello attuale. Come detto, il produttore cinese ha incrementato le dimensioni.

Secondo le fonti di Smartprix, lo schermo AMOLED interno ha una diagonale di 8 pollici, mentre quello AMOLED esterno è 6,4 pollici. Altre possibili specifiche sono: processore Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di storage UFS 4.0, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera interna da 20 megapixel e cover camera da 32 megapixel.

Il OnePlus Open 2 dovrebbe integrare una batteria da 5.900 mAh che supporta la ricarica rapida da 80 Watt. Verrà quasi certamente aggiunta la ricarica wireless (assente nel OnePlus Open). Il sistema operativo sarà OxygenOS 15 basato su Android 15. Il lancio globale è previsto nel primo trimestre 2025.