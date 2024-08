OpenAI, accordo con Condé Nast per il motore di ricerca AI

OpenAI ha stretto una partnership con Condé Nast, l’editore di rinomati magazine come The New Yorker, Vogue e Wired. Questa collaborazione promette di portare i contenuti di alta qualità di Condé Nast sulle piattaforme di OpenAI, come ChatGPT e il nuovo motore di ricerca AI SearchGPT.

I dettagli dell’accordo

Sebbene i termini esatti dell’accordo non siano stati divulgati, l’amministratore delegato di Condé Nast, Roger Lynch, ha lasciato intendere in una nota al personale che la partnership “pluriennale” comporterà un compenso da parte di OpenAI. Inoltre, un portavoce di Condé Nast ha confermato a TechCrunch che OpenAI avrà il permesso di addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale sui contenuti dell’editore. OpenAI, dal canto suo, ha preferito non rilasciare commenti sulla questione.

Condé Nast si unisce a un lungo elenco di partner editoriali

Condé Nast non è l’unico gigante dell’editoria ad aver stretto un accordo con OpenAI. La startup di intelligenza artificiale vanta già partnership con importanti organizzazioni giornalistiche come Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Financial Times, Vox Media (l’editore di The Verge) e Time. Questi accordi definiscono le modalità con cui i contenuti degli editori vengono evidenziati e utilizzati nei prodotti di OpenAI.

Tensioni tra i giornalisti

Nonostante l’entusiasmo per queste collaborazioni, recenti indiscrezioni rivelano che alcuni accordi sono stati stipulati senza il coinvolgimento dei giornalisti e dei redattori delle testate interessate. Questa mancanza di trasparenza ha suscitato disappunto tra alcuni dipendenti, sollevando interrogativi sul futuro del giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale.

La convergenza tra l’editoria e l’AI

La recente partnership tra OpenAI e Condé Nast segnala una crescente convergenza tra il settore dell’editoria e l’intelligenza artificiale. Questo tipo di collaborazioni genera sia nuove opportunità che sfide. Da un lato, l’AI può supportare gli editori fornendo nuovi strumenti per creare e distribuire contenuti. Dall’altro, pone interrogativi su come preservare la qualità dell’informazione e il valore del giornalismo umano.

Gli accordi tra testate giornalistiche e aziende di AI come OpenAI sono un segnale di come il mondo dell’editoria stia esplorando attivamente l’integrazione di tecnologie avanzate nei propri flussi di lavoro. Tuttavia, non è ancora chiaro in che modo e in che misura queste collaborazioni si svilupperanno in futuro, e quale sarà il loro impatto complessivo sul giornalismo e sull’ecosistema dell’informazione.