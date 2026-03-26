OpenAI cancella la versione erotica di ChatGPT: cosa è successo

Quello di Sora non è l’unico ramo secco che OpenAI ha deciso di tagliare, c’è anche la versione erotica di ChatGPT. Sam Altman ha promesso di introdurla in autunno, prendendo consapevolezza di quello che è un dato di fatto: molti utenti si rivolgono all’intelligenza artificiale in cerca di emozioni forti. E invece no, non arriverà, come svelato oggi dal Financial Times.

La versione erotica di ChatGPT è stata cancellata

La società ha accantonato il progetto (nome in codice Citron) a tempo indeterminato, con l’obiettivo di concentrare risorse e personale sui prodotti che le garantiranno più profitti, ovvero coding e soluzioni enterprise. Tradotto: l’iniziativa è finita nel cestino. Sembrano aver pesato le critiche ricevute sia dai dipendenti sia dagli investitori a proposito dell’impiego dell’AI per generare contenuti sessuali. Ricordiamo che l’intento era di dar vita solo a chat testuali, niente immagini o video.

Quella di OpenAI potrebbe essere una decisione presa anche considerando gli ultimi risvolti delle cause legali intentate contro le piattaforme per quanto riguarda i fenomeni della dipendenza e dell’uso compulsivo, in particolare tra i più giovani. Va detto che la versione erotica di ChatGPT non sarebbe stata resa accessibile ai minorenni. Il sistema implementato dal chatbot per la verifica dell’età ha però mostrato un’efficacia non sempre impeccabile.

Alcune fonti del Financial Times riferiscono che gli investitori non hanno intravisto alcun potenziale nel prodotto: tanti rischi e una scarsa prospettiva di monetizzazione. Un altro fattore determinante è emerso durante la fase di training, con difficoltà nell’addestrare un modello alla produzione di contenuti espliciti, quando fin qui si è cercato in tutti i modi di implementare misure di protezione che lo impedissero.

Si attende dunque ora solo l’annuncio ufficiale dell’addio. Non fatichiamo a immaginare che possa arrivare con un sintetico post su X condiviso da Altman o da qualche suo collaboratore.