OpenAI pubblica dati positivi su ChatGPT for Teens

Gli adolescenti trascorrono meno di 15 minuti su ChatGPT. Questo è uno dei dati pubblicati da OpenAI per evidenziare i risultati positivi ottenuti con il lancio di ChatGPT for Teens. Per una strana coincidenza, il report è arrivato proprio lo stesso giorno delle critiche ricevute da Common Sense Media. L’organizzazione nonprofit ritiene che questa versione del chatbot non offra le protezioni promesse dall’azienda californiana.

Solo il 2% degli adolescenti usa ChatGPT per oltre 3 ore

ChatGPT for Teens include specifiche funzionalità per evitare di creare una dipendenza e di usare il chatbot per svolgere i compiti. I genitori possono impostare le ore di silenzio, ovvero quando ChatGPT non può essere utilizzato. Sono disponibili anche promemoria che incoraggiano gli adolescenti a fare delle pause.

In base ai dati raccolti da OpenAI in circa due mesi, gli adolescenti trascorrono meno di 15 minuti al giorno su ChatGPT e meno del 2% degli adolescenti usa il chatbot per più di tre ore consecutive. Nelle conversazioni in cui è comparso un promemoria per una pausa, in quasi la metà dei casi i ragazzi hanno fatto una pausa o concluso la conversazione entro cinque minuti.

L’azienda californiana sottolinea che questi tempi di utilizzo sono molto inferiori alle 5 ore in media al giorno che gli adolescenti trascorrono sui social media. Ciò dimostra che ChatGPT è progettato per imparare, realizzare progetti ed esprimere la propria creatività, anziché scorrere passivamente i contenuti.

A proposito di apprendimento, ChatGPT for Teens offre la modalità studio. OpenAI ha rilevato che quasi 1,2 milioni di adolescenti ha usato le visualizzazioni didattiche per comprendere meglio concetti matematici e scientifici, e più di 180.000 hanno usato questa modalità per ricevere supporto nell’apprendimento passo dopo passo.

Secondo Common Sense Media, la modalità studio non funziona. È piuttosto facile aggirare il meccanismo e chiedere a ChatGPT di svolgere l’intero compito. OpenAI ha infine annunciato College Planner, un tool che permette agli adolescenti di pianificare il proprio percorso universitario.