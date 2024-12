Opera annuncia Writing Mode 2.0 per Aria AI

Opera ha annunciato l’aggiornamento della funzionalità AI di Aria più utilizzata dagli utenti. Con Writing Mode 2.0 sono stati introdotti miglioramenti per l’interfaccia e semplificato l’accesso. La software house norvegese ha incluso le novità nella versione del browser riservata agli sviluppatori, ma presto saranno disponibili per tutti.

Generazione di testo più semplice

Writing Mode è la funzionalità che permette di scrivere testo sfruttando l’aiuto del chatbot Aria. È accessibile tramite linea di comando senza lasciare la pagina attuale. Opera offriva finora due opzioni (Tweak It e Spellcheck) per modificare il testo ed effettuare il controllo ortografico. Writing Mode 2.0 aggiunge l’opzione Generate text.

Aria può generare testo in base alle istruzioni fornite dall’utente, all’argomento o al testo selezionato. L’interfaccia è stata aggiornata per mostrare chiaramente le tre opzioni. L’accesso alla funzionalità è possibile anche tramite menu contestuale, quando viene selezionato il testo in un campo.

È stata inoltre aggiunto il pulsante continuare la conversazione nella chat, in quanto le query di scrittura possono essere salvate nella cronologia. Infine, gli utenti possono disattivare la visualizzazione dell’icona di Aria nei campi di testo.

La software house ha apportato anche miglioramenti “dietro le quinte”. Aria considera ora il contesto e la cronologia della conversazione per generare il testo. È inoltre possibile chiedere di modificare il testo usando il linguaggio naturale. Ciò significa che l’utente non è più limitato a determinate opzioni predefinite.

Come detto, Writing Mode 2.0 è al momento disponibile nella versione Developer di Opera. Nelle prossime settimane sarà accessibile a tutti gli utenti.