Opera Aria capisce le immagini su Android

La software house norvegese ha annunciato una nuova funzionalità IA per la versione mobile del browser. Opera per Android permette agli utenti di utilizzare il chatbot Aria per ottenere informazioni sulle immagini, come già avviene su desktop. La corrispondente versione per iOS ha invece vinto il MUSE Design Award 2024.

Image Understanding

Come i chatbot più noti anche Aria è multimodale. La funzionalità denominata Image Understanding consente ad esempio di effettuare una ricerca visuale, ma senza aprire il motore di ricerca. L’utente deve solo caricare un’immagine dalla galleria oppure scattare una foto dall’interno della chat.

Nel primo caso è necessario toccare il pulsante + visibile a sinistra nel campo per l’input testale, mentre nel secondo caso è necessario toccare l’icona della fotocamera a destra. L’utente può ad esempio chiedere informazioni sui monumenti raffigurati nelle immagini prima di partire per un viaggio.

La funzionalità è attualmente disponibile nella versione beta 85 di Opera per Android. Nelle prossime settimane arriverà anche nella versione stabile.

Opera per iOS ha invece ricevuto il MUSE Design Award 2024. Il premio è stato assegnato per la qualità dell’interfaccia e le soluzioni implementate dalla software house norvegese per semplificare la navigazione, come la barra di ricerca nella parte inferiore dello schermo e la visualizzazione a schermo intero durante lo scrolling delle pagine.