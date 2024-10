Opera Aria gestisce le schede tramite comandi

Aria è l’assistente digitale integrato in Opera che consente di eseguire diverse operazioni a partire da prompt testuali. La software house norvegese ha annunciato che gli utenti possono ora gestire le schede del browser attraverso comandi in linguaggio naturale. Da fine settembre, l’accesso al chatbot non richiede più il login con un account Opera.

Tab Commands per Aria

I Tab Commands consentono di eseguire azioni sulle schede. Gli utenti devono innanzitutto aprire la linea di comando premendo la combinazione di tasti CTRL + / su Windows o CMD + / su macOS. È possibile chiudere, raggruppare, fissare le schede o salvarle come segnalibri. Aria può eseguire anche azioni specifiche in base al contenuto della pagina visualizzata nella scheda.

Ad esempio, gli utenti possono scrivere il comando “Chiudi tutte le schede relative alla mia vacanza” oppure “Chiudi tutte le schede con video YouTube” oppure “Raggruppa tutte le schede di shopping“. La chiusura delle schede, soprattutto se sono molto numerose, è sicuramente il comando più utile.

In alternativa alla linea di comando (solo se le schede aperte sono più di cinque) è possibile sfruttare la voce AI Tab Management nel menu contestuale (tasto destro del mouse sulla scheda). In questo caso però sono disponibili solo tre comandi: chiusura delle schede inattive da 24 ore, raggruppamento delle schede e salvataggio delle schede nella cartella dei segnalibri.

Dopo ogni comando, Aria mostrerà una conferma sottolineando che tutti i dati associati rimangono sul dispositivo. L’unica informazione inviata ai server di Opera è il prompt, non il contenuto delle schede. I Tab Commands sono al momento disponibili nella versione Developer del browser, ma potranno essere usati da tutti nelle prossime settimane.