Operator di OpenAI è disponibile in diversi Paesi (Italia assente)

Sarebbe bello poter avere un assistente personale sempre pronto a esaudire ogni nostro desiderio… Prenotare un tavolo al ristorante? Fatto. Organizzare un viaggio? Ci pensa lui. Fare shopping online? Basta chiedere. No, non stiamo parlando di un factotum in carne e ossa, ma di Operator, l’agente IA di OpenAI che sta per sbarcare in nuovi paesi.

OpenAI lancia Operator, l’AI che svolge i compiti al posto nostro

Chi vive in Australia, Brasile, Canada, India, Giappone, Singapore, Corea del Sud o Regno Unito e è abbonato al piano ChatGPT Pro da 200 dollari al mese, è uno dei fortunati che potrà testare le meraviglie di Operator. Per tutti gli altri, toccherà armarsi di pazienza e sperare che OpenAI decida di allargare la platea al più presto.

Operator is now rolling out to Pro users in Australia, Brazil, Canada, India, Japan, Singapore, South Korea, the UK, and most places ChatGPT is available. Still working on making Operator available in the EU, Switzerland, Norway, Liechtenstein & Iceland—we’ll keep you updated! — OpenAI (@OpenAI) February 21, 2025

C’è un’altra fetta di mondo che dovrà attendere prima di poter mettere le mani su Operator: l’Europa. Per il momento, Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda, dovranno accontentarsi di sbirciare da lontano le prodezze del super assistente di OpenAI.

Ma cosa sa fare di preciso questo Operator? Praticamente tutto ciò che gli si chiede. Non stiamo parlando del classico assistente vocale che dice che tempo fa o accende la luce. No, qui si entra in una dimensione tutta nuova. Operator può prenotarti un volo, scrivere la lista della spesa, fare acquisti su Amazon.

Chiaramente siamo solo all’inizio e per ora Operator è accessibile solo tramite una pagina web dedicata. Ma OpenAI ha promesso che presto lo integrerà in tutti i client ChatGPT, rendendolo ancora più accessibile e facile da usare.

La corsa agli agenti AI

Ma OpenAI non è l’unica a credere nel potenziale degli agenti AI. Giganti come Google e piccole ma agguerrite startup come Anthropic e Rabbit si stanno dando battaglia a colpi di assistenti virtuali, ognuno con le sue peculiarità e i suoi modelli di business. C’è chi punta sull’esclusività, chi sull’integrazione con i propri dispositivi, chi sulle API per sviluppatori.

Come utilizzare Operator di OpenAI dall’Italia

