 Oppo annuncia Watch X2 Mini: salute e fitness
Insieme agli smartphone della serie Reno14, OPPO ha annunciato il nuovo Watch X2 Mini durante l’evento di Milano. Come si deduce dal nome è la versione più piccola del Watch X2, dal quale eredita diverse specifiche e funzionalità. Lo smartwatch può essere acquistato su OPPO Store e Amazon nelle colorazioni Glimmer Gold e Nebula Black.

Watch X2 Mini: specifiche e prezzo

Il Watch X2 Mini ha una cassa in acciaio inossidabile e uno schermo AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e luminosità massima di 1.000 nits. I cinturini sono in fluoro elastomero (Nebula Black) e pelle vegana (Glimmer Gold con cassa placcata in oro 18K). La larghezza è 43,2 millimetri, mentre il peso è 59 grammi (cinturino incluso). Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM.

Il Watch X2 Mini integra il processore Snapdragon W5 Gen 1 affiancato dal microcontroller BES2800BP, 2 GB di RAM e 32 GB di storage (4 GB per RTOS). Le altre specifiche sono: accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco, sensore per la misurazione del livello di ossigeno del sangue e sensore per la misurazione della temperatura del polso, connettività Wi-Fi 4, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC, batteria da 354 mAh con autonomia fino a sette giorni e ricarica rapida WatchVOOC (100% in 60 minuti).

OPPO Watch X2 Mini

Il sistema operativo è Wear OS 5. Lo smartwatch può rilevare diversi parametri per salute e fitness, tra cui livello di stress, qualità del sonno, ciclo mestruale, cadute e oltre 100 attività sportive. Può controllare la riproduzione musicale sullo smartphone collegato e ricevere messaggi. Supporta ovviamente le app Google e con un prossimo aggiornamento arriverà anche Gemini. Il prezzo del Watch X2 Mini è 329,99 euro.

Pubblicato il 2 set 2025

Luca Colantuoni
2 set 2025
