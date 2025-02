Oppo Find N5: smartphone pieghevole supersottile

Oppo ha annunciato ufficialmente il nuovo Find N5 durante un evento organizzato a Singapore. Lo smartphone pieghevole è il più sottile al mondo con uno spessore di 4,21 millimetri quando aperto e 8,93 millimetri quando chiuso (escludendo la sporgenza del modulo fotografico posteriore). Il produttore cinese ha svelato anche lo smartwatch Oppo Watch X2, gemello del OnePlus Watch 2 disponibile in Italia.

Oppo Find N5: specifiche e prezzo

Oppo ha usato diversi materiali per garantire la massima resistenza. Il Find N5 ha un frame in lega di alluminio serie 7000, mentre i componenti della cerniera (testata per 100.000 aperture/chiusure) sono realizzati in lega di titanio e acciaio. Lo smartphone ha ricevuto anche le certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9.

Lo schermo AMOLED interno ha una diagonale di 8,12 pollici (risoluzione di 2480×2248 pixel), mentre lo schermo AMOLED esterno ha una diagonale di 6,62 pollici (risoluzione di 2616×1140 pixel). Entrambi hanno un refresh rate variabile (1-120 Hz). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 8, 50 e 50 megapixel (grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom 3x a periscopio), fotocamere esterna e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt e wireless AIRVOOC da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 15 basato su Android 15. Ci sono ovviamente numerose funzionalità AI per fotografia e produttività. L’app O+ Connect per macOS consente di collegare lo smartphone al Mac (stessa rete WiFi) e quindi di accedere ai file dello smartphone dal Mac e di controllare il Mac da smartphone.

Oppo Find N5 sarà disponibile in tutto il mondo, in quanto OnePlus ha deciso di non rilasciare il suo Open 2. Al momento non è ancora disponibile in Italia. Il primo paese sarà Singapore, dove arriverà il 28 febbraio. Il prezzo è 2.499 dollari di Singapore (circa 1.790 euro tasse escluse).