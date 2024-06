Oppo Reno12 disponibile in Italia (anche su Amazon)

Oppo ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Reno12. Gli utenti possono ordinare lo smartphone su Oppo Store utilizzando lo sconto valido fino al 22 luglio o su Amazon ottenendo un credito da spendere per i futuri acquisti. Il “fratello maggiore” Reno12 Pro era già in vendita dal 19 giugno.

Oppo Reno12: specifiche e prezzo

Il nuovo Oppo Reno12 ha uno schermo 3D Curved AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2412×1080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore MediaTek 7300 Energy, 12 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

La dotazione hardware comprende inoltre tre fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Galileo e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sotto lo schermo e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt (100% in 46 minuti).

Il sistema operativo è ColorOS 14.1 basato su Android 14. Non mancano numerose funzionalità di intelligenza artificiale generativa per le fotocamere. Gli utenti possono usare AI Erase 2.0 per rimuovere gli oggetti indesiderati dalle foto, AI Clear Face per migliorare la definizione dei dettagli (contorno del viso, capelli e sopracciglia) e AI Best Face per identificare automaticamente i soggetti con gli occhi chiusi e aprirli con l’intelligenza artificiale.