Oppo Reno12: smartphone con IA generativa

Oppo ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi Reno12 e Reno12 Pro. Sono due smartphone di fascia media che, secondo l’azienda cinese, permettono a tutti di accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa, solitamente esclusiva di prodotti più costosi. Potranno essere acquistato sullo store online, nei negozi fisici e su Amazon.

Oppo Reno12 e Reno 12 Pro: IA per tutti

Oppo Reno12 ha uno schermo 3D Curved AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2412×1080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore MediaTek 7300 Energy, 12 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

Lo smartphone ha inoltre tre fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Galileo e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sotto lo schermo e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt (100% in 46 minuti).

Oppo Reno12 Pro ha invece uno schermo Infinite View Quad Curved AMOLED da 6,7 pollici, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 50 e 8 megapixel (standard, tele con zoom ottico 2x e ultra grandangolare) e fotocamera frontale da 50 megapixel. Le altre specifiche sono in comune con il modello base.

Il sistema operativo è ColorOS 14.1 basato su Android 14. La maggioranza delle funzionalità di IA generativa sono disponibili per le fotocamere. Gli utenti possono usare AI Erase 2.0 per rimuovere gli oggetti indesiderati dalle foto. AI Clear Face permette di migliorare la definizione di dettagli come il contorno del viso, i capelli e le sopracciglia. AI Best Face può invece identificare automaticamente i soggetti delle foto con gli occhi chiusi e aprirli con l’intelligenza artificiale. Infine, AI Studio consente di creare avatar digitali e ritratti artistici a partire da una sola foto.

AI Toolbox comprende tre funzionalità (AI Write, AI Speak e AI Summary) che sfruttano il modello Gemini di Google. L’intelligenza artificiale viene anche usata per migliorare la ricezione del segnale cellulare con AI LinkBoost e la copertura Bluetooth con AI BeaconLink.

I prezzi sono 499,99 euro per Oppo Reno12 e 599,99 euro per Oppo Reno12 Pro. Quest’ultimo è già in vendita, mentre il modello base sarà disponibile dal 1 luglio.