10 film da vedere in streaming per gli Oscar 2023

Quando mancano ormai solo un paio di giorni agli Oscar 2023, proponiamo una lista di 10 film in gara che puoi guardare subito in streaming, anche grazie alle applicazioni supportate da dispositivi come quelli della linea Amazon Fire TV Stick. Con un design discreto e prezzi economici, permettono di trasformare qualsiasi televisore o monitor in una vera e propria Smart TV.

La notte degli Oscar 2023: 10 film in streaming

Di seguito l’elenco che include dieci delle pellicole che, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo, concorreranno agli Academy Awards. L’edizione 95 della manifestazione andrà in scena al Dolby Theatre di Los Angeles, condotta da Jimmy Kimmel. Se sei interessato a vederla in diretta, trovi tutte le informazioni del caso in un articolo dedicato. Torniamo ai lungometraggi.

Argentina, 1985 (Prime Video): candidato a miglior film internazionale;

(Prime Video): candidato a miglior film internazionale; Top Gun: Maverick (Paramount+): candidato a sei nomination;

(Paramount+): candidato a sei nomination; Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (Netflix): candidato alla miglior fotografia;

(Netflix): candidato alla miglior fotografia; Blonde (Netflix): candidato a miglior attrice protagonista;

(Netflix): candidato a miglior attrice protagonista; Pinocchio (Netflix): candidato a miglior Film d’animazione;

(Netflix): candidato a miglior Film d’animazione; Glass Onion – Knives Out (Netflix): candidato a miglior sceneggiatura originale;

(Netflix): candidato a miglior sceneggiatura originale; Niente di nuovo sul fronte occidentale (Netflix): candidato a nove nomination;

(Netflix): candidato a nove nomination; Il mostro dei mari (Netflix): candidato a miglior film d’animazione;

(Netflix): candidato a miglior film d’animazione; Fire of Love (Disney+): candidato a miglior documentario;

(Disney+): candidato a miglior documentario; Red (Disney+): candidato a Miglior film d’animazione.

Ricordiamo che la piattaforma Fire TV non è integrata solo sulla linea Stick, a anche sul set-top box Cube, su smart display come Echo Show 15 grazie a un recente aggiornamento e su televisori come quelli della gamma Xiaomi F2.

Anche l’assistente virtuale Alexa è pronta per l’evento. Curiosi di metterla alla prova? Provate a chiederle Alexa, ti piacciono gli Oscar? oppure Alexa, mi dici una curiosità sugli Oscar? attraverso uno qualsiasi dei tanti dispositivi supportati.

