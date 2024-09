Ottieni il 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Se ci si sta guardando intorno per soluzioni di risparmio reali, segnaliamo l’iniziativa di Banca Mediolanum legata a SelfyConto, il conto online con canone gratuito il primo anno e per tutti gli under 30, prelievi senza commissioni in ambito nazionale ed europeo, più una carta di debito e di credito gratis per i primi 12 mesi.

L’ultima promozione consente di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi aprendo SelfyConto e accreditando il proprio stipendio. Inoltre, c’è la possibilità di svincolarle quando meglio si crede, senza per questo perdere gli interessi maturati, come invece accade con altri conti correnti online.

Come ottenere il 5% annuo lordo con SelfyConto

Tutto quello che bisogna fare è molto semplice: ci si collega al sito ufficiale di Banca Mediolanum e si apre il conto corrente online SelfyConto. Una volta aperto il conto, si procede con l’accredito dello stipendio. Fatto anche questo, si è pronti per vincolare la somma di denaro desiderata a sei mesi, guadagnando da quest’ultima il 5% annuo lordo.

Tra i principali punti di forza di SelfyConto si annoverano le tre carte di pagamento associate al conto. La prima è la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito Mastercard che può essere usata fin da subito in formato digitale. C’è poi la Mediolanum Credit Card, una carta di credito con quota gratuita il primo anno e che consente di scegliere il circuito di pagamento preferito tra Visa o Mastercard. Infine rimane la Mediolanum Prepaid Card, una carta prepagata Mastercard utile per fare acquisti in completa sicurezza online e in tutto il mondo.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito Banca Mediolanum. Volendo, è possibile velocizzare la procedura di iscrizione completando la verifica della propria identità con lo SPID.