Ottieni musica streaming gratis in un attimo

Vuoi musica streaming gratis sul tuo dispositivo? A questo link in un attimo ottieni un catalogo con oltre 100 milioni di canzoni e 30.000 playlist. Tutto questo con zero pubblicità e senza dover spendere un centesimo. Stiamo parlando di Apple Music che, per i nuovi clienti, regala 1 mese gratuito di ascolto. Un’occasione unica che potrebbe diventare ancora più generosa se hai acquistato un nuovo dispositivo.

Infatti, acquistando uno dei device compatibili con la promozione, ottieni 6 mesi gratis Apple Music. Devi aver appena acquistato un dispositivo nuovo tra iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Niente male vero? Tutto questo senza alcun limite e con tutte le funzionalità di un abbonato a pagamento! Approfitta subito di questa incredibile fortuna per divertirti ascoltando musica e podcast esclusivi. Trovi tutto in Apple Music.

Musica Streaming Gratis con Apple Music

A questo link attivi Apple Music per musica streaming gratis 1 mese! E se hai acquistato un nuovo prodotto idoneo tra iPhone, AirPods, HomePod o Beats hai 6 mesi gratis. Un ricco catalogo ti sta aspettando con le nuove uscite e i grandi successi, tutti da ascoltare. Questa è l’unica app che include anche l’audio spaziale per sentirti al centro di ciò che stai ascoltando.

Inoltre, grazie ad Apple Music Sing, sei coinvolto nell’ascolto perché puoi cantare seguendo il testo in tempo reale. Apple Music ti segue ovunque tu vada, anche in aereo, grazie alla possibilità di ascoltare offline tutti i contenuti che vuoi su tutti i tuoi dispositivi. Accedi al più grande catalogo di musica classica al mondo. Con oltre 30.000 playlist puoi soddisfare i tuoi gusti musicali senza dedicare tempo alla ricerca.