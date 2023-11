Outlook impedisce l'invio di e-mail con allegati

Un problema di Outlook impedisce agli utenti di inviare e-mail con allegati. Ieri Microsoft ha confermato il malfunzionamento del suo servizio di posta elettronica. Secondo Bleeping Computer, infatti, quando gli utenti provano a inviare una mail allegando dei file, si ritrovano di fronte a questo messaggio: “Codice di errore 550 5.7.520 Messaggio bloccato”. Ma c’è una soluzione, anzi, due.

Inviare e-mail con allegati: le soluzioni suggerite da Microsoft

Microsoft propone due soluzioni temporanee per gli utenti interessati dal problema, in attesa di risolverlo. Gli utenti di Outlook possono caricare i file da allegare su OneDrive e inserire nei messaggi di posta elettronica di Outlook i link che rimandano a questi file.

Creare un nuovo messaggio di posta elettronica, rispondere a uno esistente o inoltrare un messaggio di posta elettronica.

Selezionare l’opzione Allega file nella finestra di composizione.

Se il file è già ospitato su OneDrive, selezionare OneDrive.

Scegliere i file su OneDrive e selezionare Condividi link per aggiungerli all’e-mail.

Se il file si trova sul computer locale, selezionare Carica e condividi.

Utilizzare il browser dei file per caricare il file su OneDrive. Il file viene aggiunto automaticamente all’e-mail.

Il metodo inserisce un solo link alla mail. Il link ha un indirizzo 1drv.ms, che Microsoft usa per abbreviare i link degli allegati di OneDrive. Si può vedere l’indirizzo completo passando il mouse sul link nell’e-mail.

La seconda soluzione suggerita da Microsoft consiste nel copiare direttamente i link dei file di Office o OneDrive per incollarli nell’e-mail.

Naturalmente, gli utenti di Outlook.com possono anche utilizzare qualsiasi altro host di file su Internet, ad esempio Dropbox o Google Drive. È sufficiente caricare i file che si desidera allegare ai messaggi di posta elettronica su questi servizi e utilizzare la funzione di condivisione per creare un link da aggiungere poi al messaggio di posta elettronica in Outlook.

Microsoft sta sviluppando una nuova applicazione Outlook per Windows, che sostituirà in futuro le tradizionali applicazioni Posta e Calendario. Tuttavia, il cambiamento non piace a tutti gli utenti Windows, perché la nuova applicazione è in realtà una progressive web app (PWA) e non un’applicazione nativa.