Outlook: problemi di funzionamento con Outlook.com

Dopo gli “intoppi” relativi all’invio degli allegati, Outlook sta avendo dei problemi nel funzionare correttamente quando vengono utilizzati account Outlook.com. Attualmente, la situazione è al vaglio di Microsoft, che provvederà a fornire una soluzione quanto prima, oltre che a condividere nuovi dettagli quando disponibili.

Outlook: problemi di collegamento agli account Outlook.com

In attesa di una risoluzione, gli utenti coinvolti, per evitare difficoltà, possono ovviare andando a collegarsi al proprio account Outlook.com dalla versione Web, in quanto funzionante correttamente. Potrebbe non servire, invece, rivolgersi ad altri client, visto e considerato che la situazione parrebbe essere analoga.

“Da quando sono iniziati intorno al 23/1/24 gli utenti hanno segnalato problemi di connessione con Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook per Microsoft 365, Thunderbird e app di posta elettronica mobile quando si connettono con connessioni POP, IMAP ed Exchange”, afferma Microsoft. “Alcuni utenti hanno riferito che l’accesso con una password dell’app funziona per connettersi, ma in seguito torna in uno stato disconnesso”.

Alcuni utenti sulla community di Microsoft e su social network come Reddit hanno riferito di aver riscontrato problemi di accesso legati a questo scenario da martedì scorso, con la comparsa di messaggi pop-up che chiedono loro di inserire la password, ma pur andando a inserire quella corretta, la finestra di dialogo viene nuovamente visualizzata e il client non è in grado di connettersi all’account.

“Ho inserito la password dell’app esistente, cerca di connettersi, non lo fa e la finestra di sicurezza si apre di nuovo”, afferma un utente. “Ho effettuato l’accesso online, ho rimosso le password dell’app, ne ho fatta una nuova e l’ho provata. Stessa cosa. Ho provato la mia password normale (non app), ma non ha funzionato come previsto”.